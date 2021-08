Gabi Mureșan, șocat de ce se întâmplă la CFR înainte de meciul cu FCSB: „Trebuie făcute schimbări mari în conducere!” Exclusiv

Fostul căpitan al lui CFR Cluj a analizat meciul dintre campioana și vicecampioana României și e de părere că ardelenii sunt mari favoriți în ciuda tuturor problemelor de la echipă.

Marius Șumudică , iar întreaga conducere de la meciul cu Steaua Roșie. Dan Petrescu este așteptat în Gruia, însă Neluțu Varga încearcă să dea marea lovitură pe ultima sută de metri.

Gabi Mureșan îl critică pe Șumudică: „Cu Petrescu, lucrurile se vor schimba. Nu poți să iei patru goluri în deplasare!”

Gabi Mureșan, fostul jucător al lui CFR Cluj, a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre situația de la CFR Cluj și venirea lui Dan Petrescu, cât și despre Edi Iordănescu și problemele cu care se confruntă la FCSB.

Fostul mijlocaș, care a jucat șase ani pentru CFR în perioada 2007-2013, a fost extrem de bulversat de ultimele evenimente petrecute în Gruia și i-a atacat pe cei din conducerea clubului, care au dinamitat atmosfera din sânul echipei: „Nu știu ce va fi la CFR. E incredibil ce se întâmplă acolo! Acolo e o problemă între conducători. Mare păcat că s-a ajuns la așa ceva! Înseamnă că e o problemă majoră și ar trebui făcute niște schimbări mari în conducere ca să revină unde au fost”.

Mureșan îi apără pe jucători și consideră că nu sunt vinovații principali. El dă ca exemplu umilința trăită împotriva ciprioților de la Anorthosis Famagusta: „Nu e vina jucătorilor. Se mai întâmplă. Și pe noi ne-a bătut Famagusta acasă cu 3-1 în 2007! Nu putem după câteva meciuri să dăm jucătorii afară. Ceva nu e în regulă acolo și pleacă de la conducere”.

Gabi Mureșan acuză comportamentul lui Șumudică: „Nu trebuie să facem circ că nu mai suntem doriți într-un loc!”

Gabi Mureșan a fost unul dintre cei mai importanți jucători din istoria lui CFR Cluj, însă în 2013 a fost și el îndepărtat de la CFR, deși mai avea contract încă doi ani: „Când am plecat eu de la CFR, a venit Muri la mine, mi-a zis că am salariu mare și trebuie să ne despărțim. Nu a fost nicio problemă. Dragoste cu sila nu se poate! Am cerut hârtie și a doua zi am plecat fără nicio ceartă, deși mai aveam contract două sezoane și aveam 300.000 de euro pe an! De ce să te cerți cu un club care nu te mai vrea? O să fii apreciat în altă parte dacă ai valoare și îți faci treaba”.

De aceea, comportamentul lui Șumudică nu i se pare unul normal ținând cont de circul pe care l-a făcut la baza de antrenament a campioanei, deși a fost anunțat că a fost demis: „M-a surprins venirea lui Marius Șumudică la CFR Cluj. Însă a demonstrat pe unde a antrenat și echipele lui au jucat. Acuma că nu a confirmat la CFR… Mai ai și eșecuri. Nu trebuie să facem circ că nu mai suntem doriți într-un loc sau altul și să mergi mai departe”.

Mureșan e surprins de degringolada de la CFR Cluj și a comentat în termeni duri , despre FANATIK a dezvăluit informații în exclusivitate: „Marius Șumudică merge dimineață să facă antrenament și apoi se anunță că va fi Dan Petrescu. Eu nu cred că lui Șumudică nu i s-a comunicat că nu o să mai fie antrenor, dar el e un pic mai altfel. Ei știu cel mai bine ce se întâmplă acolo, dar îmi pare rău că s-a ajuns la asemenea lucruri, să se bată între ei. Sunt probleme mari acolo. Îl știu pe Ivașcu, dar cât am fost eu acolo nu cred că a intrat niciodată în vestiar. Își făcea treaba de jurist la birou și atât. În vestiar nu avea ce să caute sau să vorbescă cu jucătorii”.

Gabi Mureșan așteaptă schimbări la CFR: „Dan Petrescu are o altă mentalitate”

Gabi Mureșan se așteaptă ca odată cu venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj, ardelenii să revină la jocul cu care a obișnuit în ultimii ani și e de părere că Petrescu are filosofie total diferită față de cea a lui Șumudică: „Eu îl știu foarte bine pe Dan Petrescu. Am lucrat cu el. Te respectă și impune respect în același timp. A mai fost acolo și nu e ceva nou, chiar dacă s-au mai schimbat jucătorii pe la CFR. El are o altă mentalitate. Nu vrea construcție de la portar.

Sunt doi antrenori total diferiți Șumudică și Dan. Petrescu a fost la noi, a demonstrat, chiar dacă mulți l-au contestat că echipa nu joacă. Dacă ne uităm în spate, a cam făcut performanțe în cupele europene și a câștigat titluri. Nu știu de ce a plecat. Cât timp echipa merge și ai rezultate nu văd de ce trebuie să faci schimbări. Rar fac bine”.

Chiar și în aceste condiții, Gabi Mureșan e sigur că CFR Cluj rămâne favorită contra FCSB-ului: „Dacă se va schimba antrenorul va fi o altă mentalitate și viziune tactică. Chiar și așa, CFR-ul mi se pare clar favorită cu FCSB. Doar joacă acasă. FCSB-ul nu e ceea ce pare. Au probleme și ei. Dan Petrescu și Edi Iordănescu sunt doi antrenori care au demonstrat că au valoare și sunt foarte serioși amândoi”.

Gabi Mureșan o vede pe CFR deja desprinsă în lupta pentru titlu: „Nu văd să aibă probleme cu vreun adversar”

Gabi Mureșan o vede în continuare pe CFR Cluj mare favorită la titlu, chiar dacă jucătorii sunt cu moralul la pământ după ultimele evenimente de la echipă: „Jucătorii clar o să fie afectați la meciul cu FCSB, mai ales că vin după aceste înfrângeri grele în cupele europene, plus acest scandal. În campionat stau foarte bine, dar în cupele europene e cu totul altceva. Am văzut valoarea campionatului nostru. Nu văd ca CFR Cluj să aibă probleme cu vreun adversar din Liga 1. Poate să mai facă un egal, dar să mai greu să piardă acasă”.

La fel ca , Mureșan nu vede drept un mare avantaj faptul că Edi Iordănescu îi cunoaște foarte bine pe jucătorii CFR-ului: „Eu zic că orice antrenor român care vine în Liga 1 cunoaște foarte bine adversari. Nu văd un avantaj pentru Iordănescu. Dacă îi cunoști nu înseamnă că îi și bați. O fază fixă sau un jucător îți face diferența. E un mic avantaj doar. Depinde dacă jucătorii sunt 100% concentrați. Dacă e așa, CFR-ul nu cred că va avea probleme”.

Totodată nu crede că Vinicius e o mare pierdere pentru campioana României, însă recunoaște că este extrem de periculos la fazele fixe: „Vinicius nu știu dacă e o pierdere foarte mare pentru CFR. Dacă îl vedeți și la Steaua. El e un fundaș central care pe lângă faptul că se apără mai are un atuu. Faptul că marchează și e periculos la fazele fixe. Îți trebuie un astfel de jucător într-o echipă, dar CFR-ul are fundași centrali”.

Eu cred că va fi un meci foarte interesant și frumos. CFR-ul nu cred că se va deschide foarte mult și ar face o greșeală din punctul meu de vedere să iasă foarte mult la joc. Probabil va fi tactica lui Dan chiar dacă nu va sta pe bancă. Stăm bine în apărare și jucăm contraatac sau faze fixe. Cam așa văd eu lucrurile. – Gabi Mureșan

Gabi Mureșan nu crede în promisiunile lui Gigi Becali: „Nu văd vreo clauză sau sumă de bani care să îl împiedice să intervină”

Fostul fotbalist are câteva îndoieli cu privire la capacitatea lui Gigi Becali de a se abține să se amestece în bucătăria echipei, chiar dacă Edi Iordănescu are clauze în contract: „Asta e o întrebare bună dacă Gigi Becali va putea să stea fără se implice la echipă, dar cred Edi și-a pus niște clauze în contract. Nu văd vreo clauză sau o anumită sumă de bani care să îl împiedice pe domnul Becali să intervină dacă dorește. El vrea ca echipa lui să joace. Câteodată e de înțeles, câteodată nu. Numai când ești acolo antrenor îți dai seama. Noi de afară vedem altfel lucrurile. E o alegere foarte bună pentru FCSB dacă Gigi îl va lăsa să își facă treaba”.

Mureșan a comentat și conflictul dintre și și nu crede în declarațiile jucătorului, însă nu exclude cele relatate de jucător: „M-au surprins declarațiile lui Vali Crețu. Eu nu cred că un antrenor uită să pună fazele fixe și primul unsprezece. Înainte de orice meci sunt făcute niște liste pe panou frumos și fiecare știe ce are de făcut, chiar dacă antrenezi asta toată săptămâna. Înainte de meci tu îl ții pe-ăla și așa mai departe. Îmi e greu să cred că nu s-a făcut așa ceva, dar e posibil orice acolo!”.

Fostul mijlocaș e convins că FCSB va slăbi și mai mult datorită plecării lui Moruțan și prin și va fi foarte greu ca Edi Iordănescu : „FCSB pierde enorm prin plecarea lui Moruțan și accidentarea lui Florinel Coman. Asta e clar. Sunt doi jucători care făceau diferența unu contra unu. Se cam vede în echipă. Chiar dacă aduci jucători noi, până se acomodează și se integrează în echipă pot trece câteva luni. Dar o echipă nu trebuie să stea într-un jucător sau doi”.

Gabi Mureșan: „CFR-ul a slăbit față de anul trecut. Are probleme în axul central. Cu Petrescu lucrurile se vor schimba”

Gabi Mureșan consideră că CFR Cluj nu mai este echipa din ultimele sezoane și are probleme atât în apărare cât și la mijloc: „Nu mă mir că Petrescu a cerut mai mulți jucători și că unii s-ar putea să plece de la CFR. Orice antrenor merge la o echipă își dorește anumiți jucători. Nu poți să dai acuma afară nu știu câți jucători chiar dacă au fost aduși de Șumudică. Nu mi se pare normal. CFR-ul a slăbit față de anul trecut și față de perioada Dan Petrescu. Cred că în defensivă și la mijloc. În atac e Omrani, Debeljuh își face și el treaba foarte bine. Acolo au. La axul central, acolo sunt problemele.

A contat și schimbarea de sistem dar și jucătorii sunt alții. Probabil Șumudică a considerat că are jucători care se pliază pe un anumit stil de joc. Dacă vine Dan Petrescu e clar că lucrurile se vor schimba. De aceea cere și alți jucători.

Lui Șumudică îi place să aibă mingea și joacă de la jumate în sus. Petrescu nu se complică deloc în apărare, nu își creează multe ocazii dar câștigi 1-0 și iei trei puncte. Pe asta merge el și așa a reușit și în cupele europene. Pe principiul nu ne trebuie joc frumos, ci trebuie să fim pragmatici. Nu poți să iei patru dacă joci în deplasare! Acolo au căzut băieții.

Nu știu dacă treceau cu Petrescu de Young Boys sau Steaua Roșie, dar Dan Petrescu are o organizare defensivă mult mai bună. Echipa e mai bine așezată. Eu cred că a fost un accident cu Steaua Roșie Belgrad, iar cu Young Boys Berna e altceva. E altă valoare. Au fost prea valoroși față de campionatul nostru”.

Care sunt cei mai periculoși jucători ai lui CFR Cluj și ai FCSB-ului

„De la CFR Cluj mie îmi place foarte mult Debeljuh. Îl văd foarte arțăgos și puternic, Omrani și Păun, Cipi Deac. Lumea îi dă în cap că a ratat un penalty, dar când a dat atătea pase decisive și goluri a fost bun! Acum nu mai e bun. Alibec nu știu cum stă fizic și cât e de sănătos. El vrea să demonstreze că poate reveni.

De la FCSB îmi place Tănase care a făcut tot timpul diferența. Puștiul Popescu e foarte bun, dar are de crescut. Dacă e ajutat de cei cu experiență poate ajunge mult mai sus ca Moruțan sau Coman. E dovada că se poate. Fiecare jucător tânăr precum Popescu sau Păun, nu trebuie să se mulțumească cu faptul că au ajuns la CFR sau la Steaua!”, a declarat Gabi Mureșan în exclusivitate pentru FANATIK.

Nu trebuie să ne mulțumim când ajungem la Galatasaray, la Manchester, cum aveam o dată echipa națională. De când s-a lăsat Generația de Aur în frunte cu Popescu și Hagi nu am mai avut națională! Aveam jucători la Real Madrid, Barcelona, Valencia, Galatasaray, acolo trebuie să tindem. Atunci o să avem și echipă națională. Până atunci o să ne bată toți pe unde ne prind! – Gabi Mureșan