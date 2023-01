Gabi Ruse, sinceră înaintea sferturilor la dublu de la Australian Open: „Se joacă pe viață și pe moarte și pe foarte mulți bani”. Când se va disputa meciul amânat din cauza ploii

Gabriela Ruse este singura jucătoare de tenis din România rămasă în competiție la Australian Open. Alături de Marta Kostyuk, din Ucraina, sportiva născută la București s-a calificat în sferturile de finală în competiția de dublu de la . Meciul împotriva cuplului Hunter/Mertens trebuia să se dispute în această dimineață, însă partida a fost amânată cu o zi din cauza ploii.

Gabriela Ruse a explicat cum s-a calificat pentru a treia oară în sferturile unui Mare Șlem la dublu: „Mi-au intrat serviciile și s-a terminat”

și Marta Kostyuk le-au învins în optimile de finală pe Kolodziejova/Vondrousouva în minimum de seturi, scor 6-3, 6-4. Singurele emoții resimțite de perechea româno-ucraineană au fost în ultimul game, când pe serviciul lui Gabi Ruse, cele două jucătoare au fost nevoite să salveze trei mingi de break și să închidă meciul.

„Am simțit un pic de tensiune la 5-4, m-am uitat la Iulian (n.a. Vespan, antrenorul ei) și mi-a zis să servesc, să dau în minge chiar dacă greșesc. Mi-au intrat serviciile și s-a terminat, voiam să terminăm acolo.

Ok, știu că o am pe Marta în față activă și foarte bună la fileu, dar până la urmă mingea pleacă de la mine, iar dacă nu dau bine ea nu poate să se bage. Plus că, uneori, la dublu e mai greu pentru că culoarul e mult mai mic. Trebuie să fii mult mai precisă, pentru că dacă nu, se bagă adversara de la fileu”, au fost cuvintele Gabrielei Ruse, potrivit .

Gabriela Ruse, sinceră înaintea meciului din sferturile de finală: „Se joacă pe viață și pe moarte și pe foarte mulți bani”

În turul următor, Gabriela Ruse și Marta Kostyuk, aflate la al doilea sfert de finală împreună într-un turneu de Mare Șlem după cel de la Roland Garros de anul trecut, vor întâlni perechea care a eliminat-o pe Monica Niculescu și Viktorija Golubic, dar și a patra pereche favorită la câștigarea turneului.

Campioană în turneul de simplu de la Hamburg în urmă cu doi ani, Gabriela Ruse a fost sinceră, precizând că se joacă pe foarte mulți bani, iar amuzamentul a fost dat la o parte. „La dublu îmi place că nu e atât de mult de alergat. Îmi place jocul foarte rapid și să nu alerg. Cui îi place să alerge. Nu e ca și cum am cea mai bună defensivă din lume, trebuie să fiu sinceră.

Se joacă pe viață și pe moarte și pe foarte mulți bani. Nu mai vine nimeni să joace de amuzament. E jobul nostru. Și ne dorim să câștigăm dacă am venit aici. Deja am experiență. E deja al treilea sfert și pentru mine și pentru Marta”, a mai spus Gabriela Ruse.

Ruse/Kostyuk – Hunter/Mertens, amânat pentru miercuri din cauza ploii din Australia

Ploile încă le dau bătăi de cap organizatorilor de la Australian Open, după ce mai multe partide din primele tururi au fost decalate din cauza vremii nefavorabile. Înfruntarea dintre perechile Ruse/Kostyuk – Hunter/Mertens trebuia să aibă loc marți dimineață.

Din cauza ploii, partida din sferturi a fost mutată miercuri dimineață nu mai devreme de ora 04:00, ora României pe Margaret Court Arena, a doua ca mărime din cadrul turneului de la Antipozi. „E foarte important, chiar asta ziceam, și la simplu mă ajută, jucând pe terenurile astea mari, pe showcourt, unde e total diferit.

Te ajută. Știu că poate pare nimica toată dublul, dar pentru mine e important. La început l-am tratat ca pe o distracție, ca pe un antrenament, dar acum nu-l mai tratez așa. Dacă pot să câștig Grand Slamuri și să fiu bună la dublu, îmi doresc și asta, pentru că mă ajută la orice, mă ajută efectiv în viață”, a mai spus Gabriela Ruse.

Pentru prezența în sferturile de finală ale competiției de dublu, Gabriela Ruse și Marta Kostyuk și-au asigurat un cec în valoare de 81.693 de dolari. Sportiva din România este la al treilea sfert de finală la dublu într-un turneu de Mare Șlem după cel de la US Open 2021 (Monica Niculescu) și Roland Garros 2022 (Marta Kostyuk).