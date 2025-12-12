Sport

Gabi Safta a plâns în direct la 12 ore de la victoria FCSB-ului cu Feyenoord: „Îi prezint scuze lui Charalambous”. Video

Gabi Safta a plâns în hohote la 12 ore după ce FCSB a reușit să întoarcă scorul în fața lui Feyenoord. Care a fost motivul pentru care analistul FANATIK și-a cerut scuze în fața lui Elias Charalambous.
Iulian Stoica
12.12.2025 | 18:17
Gabi Safta și-a cerut scuze plângând în fața lui Elias Charalambous. Sursă foto: Colaj Fanatik
FCSB a reușit o seară de senzație în UEFA Europa League. În ciuda faptului că au fost conduși cu 1-3, elevii lui Elias Charalambous au întors scorul și au obținut o victorie istorică în fața lui Feyenoord. La final, antrenorul cipriot s-a dus direct la Peluza Nord, unde s-a lovit, fapt ce l-a emoționat pe Gabi Safta.

Gabi Safta a plâns în direct după FCSB – Feyenoord 4-3 și i-a cerut scuze lui Elias Charalambous

Gabi Safta este un cunoscut fan al echipei FCSB, jurnalistul fiind preț de 16 ani crainic la formația patronată de Gigi Becali. Deși a demisionat în 2012 de la campioana en-titre, Safta a rămas cu sufletul alături de echipă.

Sentimentele pe care Gabi Safta le simte pentru FCSB au fost dezvăluite și după victoria istorică cu Feyenoord. La aproximativ 12 ore după succesul roș-albaștrilor din UEFA Europa League, jurnalistul a început să plângă în propria emisiune de pe canalul de Youtube „Templul Sportului”. Mai mult decât atât, Safta și-a cerut scuze în fața lui Elias Charalambous, asta pentru că a avut momente în care nu mai avea încredere în tehnicianul cipriot, și a transmis că acesta este tiparul de antrenor pe care îl dorește la FCSB.

„Vreau să îmi prezint scuzele, pentru că am spus că este o problemă de antrenor! Elias Charalambous, sigur nu te uiți la emisiune și sigur nu o să îți spună nimeni niciodată ce zic eu acum. Îmi prezint scuzele, domnule Charalambous!

Am avut momente în care am crezut că echipa nu este antrenată. Totuși, ești mare de tot! Faptul că ai alergat până la peluză… (n.r. – începe să plângă) Acesta este antrenorul pe care eu îl vreau la FCSB, cel care să alerge, de fericire, spre peluză!”, a spus, în lacrimi, Gabi Safta.

Elias Charalambous, probleme cu tibia după ce a sărbătorit alături de Peluza Nord

Elias Charalambous nu și-a putut stăpâni emoțiile, după golul marcat de Florin Tănase în ultimul minut, și a mers să sărbătorească alături de Peluza Nord victoria cu Feyenoord.

În cadrul „FANATIK SUPERLIGA”, Mihai Stoica a dezvăluit faptul că Elias Charalambous și-a făcut tibia praf în momentul în care s-a dus la suporteri. Antrenorul cipriot a avut nevoie de gheață pentru a-și ameliora inflamația suferită.

„Stai să spun ultima pățanie. Elias s-a dus la galerie și nu că e accidentare, are tibia praf. S-a lovit înfiorător. Acolo și Graovac a intrat. Ce băieți modești. Rău de tot și-a lovit tibia. A stat cu gheață ieri”, a declarat Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
