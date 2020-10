Gabi Szabo, momente emoţionante într-un interviu la TV: “Mă simţeam neputincioasă”

Fosta campioană olimpică Gabi Szabo a trecut prin niște momente emoționante într-un interviu la TV.

Atunci când a fost întrebată când a plâns ultima oară, campioana s-a emoționat amintindu-și de pierderea părinților.

Gabriela Szabo este una din cele mai mari atlete din istoria sportului cu 12 medalii de aur cucerite în competiții majore.

Gabi Szabo, momente emoționante: “Mă simțeam neputincioasă”

“Am plâns foarte mult la început de an, când mama mea era foarte foarte bolnavă. Mă simțeam neputincioasă, uite că și acum îmi vine să plâng. Stăteam cu ea în spital, stătea cu capul pe umărul meu și atunci pentru prima dată după foarte mulți ani am plâns în fața ei. Și atunci mi-a zis să nu plâng.

Îmi e dor de părinții mei. Poate vorbesc prea mult de mama și de tata, dar eu sunt un copil care a plecat la 15 ani din sânul lor și îmi vedeam părinții foarte rar, îi vedeam o dată pe an, de două ori pe an, să zicem, așa o săptămână sau cât puteam să stau să-mi văd părinții.

După ce tatăl meu s-a îmbolnăvit foarte tare și am avut grijă de el cu mama, aici, la București, am început să simt diferit unele lucruri și trăiri. Am descoperit lucruri pe care nu le-am avut în adolescență. Am suferit foarte tare și încă e foarte proaspăt momentul”, a declarat Gabi Szabo, la Digi 24.

Gabi Szabo 12 medalii de aur în competiții majore

Gabriela Szabo a cucerit 12 medalii de aur în competițiile majore în care a participat de-a lungul carierei sale fabuloase.

În 2000, la Sidney, în cadrul Jocurile Olimpice a cucerit aurul în proba de 5000 de metri, acesta fiind probabil momentul de maxim într-o carieră încununată cu 7 titluri mondiale și 2 europene.

Ultimul său titlu major a fost aurul cucerit în 2001 la proba de 1500 metri de la campionatele mondiale de atletism în sală de la Edmonton.

