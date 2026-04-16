Gabi Tamaș a ajuns în finala Survivor România! Gestul șocant făcut cu toporul în culisele emisiunii. Antena 1 vrea să-i dea trofeul, nu și banii!

Dan Suta
16.04.2026 | 16:42
Gabi Tamaș, în finala Survivor România. Foto-montaj: FANATIK
Informații de ultimă oră despre evoluția lui Gabi Tamaș la Survivor România, după ce ar fi sărit la bătaie la producători în urma unei petreceri de pe insulă. Fotbalistul a ajuns în marea finală! Cu cine se va duela pentru trofeu?

Gabi Tamaș, în finala Survivor România

Scandal de proporții la filmările emisiunii Survivor difuzate de Antena 1, acolo unde tensiunile au depășit cu mult limita spectacolului de televiziune. Dezvăluirile făcute de pagina Viperele Vesele conturează un tablou exploziv, în care violența, deciziile controversate și strategiile discutabile au dominat culisele show-ului.

„Așa cum am promis, vă aducem în actualitate și vă anunțăm că, în data de 14 aprilie, s-au încheiat filmările pentru emisiunea Survivor, iar concurenții se întorc astăzi (n. red.: 16 aprilie 2026) în țară”, anunță Viperele Vesele, oferind primele detalii despre finalul producției.

Un nou gest șocant făcut de fotbalist

Adevărata bombă vine din culise! Potrivit aceleiași surse, Gabriel Tamaș ar fi fost implicat într-un episod șocant. După incidentele deja cunoscute, despre care FANATIK a relatat recent, fostul internațional ar fi recidivat într-un mod greu de imaginat. „Într-o dimineață toridă de aprilie, tot pe fondul consumului de alcool, acesta a luat un topor și a încercat să dărâme baraca concurenților, motivând că își dorește să plece acasă”, susțin Viperele Vesele.

Un gest extrem, care ridică serioase semne de întrebare nu doar despre comportamentul concurentului, ci și despre modul în care producția a ales să gestioneze situația. De altfel, „un gest de o gravitate extremă, care depășește orice limită a acceptabilului”, după cum notează sursa citată.

Tamaș, iertat din nou de Dembinski

Situația ar fi fost din nou stinsă de producătorul Vladimir Dembinski, omul care, potrivit informațiilor, ar fi avut un rol cheie în menținerea lui Tamaș în competiție. „A reușit să îl calmeze și să îl convingă să rămână în competiție, utilizând aceeași strategie aplicată pe parcursul întregului sezon, și anume facilitarea accesului la mâncare, băutură și țigări”, se arată în postare.

Mai mult decât atât, deciziile din culise par să fi fost însoțite de o lipsă de asumare. Viperele Vesele susțin că Dembinski „nu și-a asumat responsabilitatea deciziei de a miza până la final pe prezența agresorului în competiție”, invocând în schimb „șefii lui din Antenă”. O explicație catalogată drept „o justificare convenabilă, dar profund neonorantă”.

Ordinea ieșirilor din concurs. Tamaș, în finală cu războinicul Lucian

În paralel cu aceste controverse, competiția și-a urmat cursul. După eliminarea Mariei, ultimul consiliu a adus un duel tensionat între Ramona și Gigi, cel din urmă fiind eliminat. A urmat apoi faza individualelor, unde rând pe rând au părăsit competiția nume cunoscute.

Primul eliminat a fost Cristi Boureanu, urmat de Andreea, Bianca Giurcanu și Bianca Stoica. Un moment intens a fost eliminarea Ramonei, considerată de public drept „mult așteptată”. În final, ultima eliminare din această etapă a fost Patricia, descrisă drept „protejata lui Tamaș”.

Astfel, potrivit informațiilor oferite în exclusivitate de Viperele Vesele, finala Survivor ar urma să se dispute între Lucian și același Gabriel Tamaș. O finală care, în contextul scandalurilor, capătă o încărcătură aparte.

Un alt detaliu important este legat de sancțiunile financiare. După incidentele violente, Tamaș ar fi fost informat că trebuie să suporte clauze contractuale în valoare de 100.000 de euro. Coincidență sau nu, aceasta este exact suma oferită drept premiu pentru câștigătorul competiției.

Tamaș, cu trofeu, dar fără premiul de 100.000 de euro?

Viperele Vesele merg chiar mai departe și lansează o ipoteză controversată: „putem anticipa deja planul Antenei de a face o ”economie” bugetară și de a-i acorda lui Tamaș trofeul Survivor”. O teorie care, dacă s-ar confirma, ar genera un scandal uriaș în media.

Contrastul devine unul și mai puternic în contextul campaniilor promovate de post. Antena 1 susține public campanii împotriva violenței, precum „Dragostea poartă pantofi roșii”, asociată cu Alessandra Stoicescu.  „În timp ce pe ecran se transmit mesaje despre empatie și responsabilitate socială, în culisele propriilor producții, deciziile luate par să premieze exact opusul”, notează Viperele.

Dincolo de rating și spectacol, rămâne însă o problemă de fond: siguranța oamenilor implicați. „Violența nu poate fi transformată în divertisment și nici tolerată în numele ratingului”, subliniază sursa citată, punctând una dintre cele mai sensibile teme ale acestui scandal.

Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
