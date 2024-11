Gabi Tamaș a evoluat în cariera sa la Dinamo, dar și la FCSB. În cadrul unei discuții, fostul internațional a fost nevoit să aleagă clubul unde s-a simțit cel mai bine.

Gabi Tamaș a ales între FCSB și Dinamo. “Aici m-am simțit cel mai bine!”

și Dinamo, însă niciodată nu a oferit un răspuns clar cu privire la echipa unde s-a simțit cel mai bine. Așadar, la întrebarea unui fan primită în cadrul unui show online, fostul internațional a oferit un răspuns surprinzător.

ADVERTISEMENT

Tamaș a recunoscut că nu a ținut niciodată cu formația din Ștefan cel Mare. Motivul ține de faptul că el și fratele său erau contra tatălui său care o susținea pe Dinamo. Așadar, fostul fundaș al “câinilor” și-a înclinat aprecierea spre Steaua datorită reușitei din 1986 în Liga Campionilor.

Chiar dacă vestea nu este pe gustul dinamoviștilor, Tamaș și-a arătat iubirea față de suporterii echipei din Ștefan cel Mare. Înaintea să aleagă formația unde s-a simțit foarte bine, fostul internațional a amintit și de perioada scurtă de la juniorii lui Rapid.

ADVERTISEMENT

Moment care l-a ajutat să facă pașii în fotbalul mare. Actualul oficial de la Concordia Chiajna a mai explicat că s-a mai simțit bine și la Petrolul sau U Cluj.

Însă, clubul care l-a făcut să se simtă fotbalist la cel mai înalt nivel a fost FCSB. pentru care s-a simțit cel mai bine la formația “roș-albastră” are legătură faptul că a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa României.

ADVERTISEMENT

“Nu trebuie să intrăm în toate amănuntele”

“Eu când am revenit în țară și jucam în liga a doua, mă înjurau spectatorii de pe stadioane întregi. Și ce puteam să fac, să pun la suflet? Dacă vreți, vin cu voi la șpriț după meci.

Adversarii mă respectau cum îi respect și eu. Este ceva normal să fii înjurat. Jucam în Liga 1, în deplasare, și a venit un drac de copil lângă mine. Nu dau nume, că este cunoscut. Mă înjura și mă ațâța.

ADVERTISEMENT

L-am întrebat ce are și mi-a spus că așa i-a zis antrenorul. Când am auzit asta, am trecut peste și am continuat să joc, că aveam meci. Tu trebuie să te concentrrezi la ce ai de făcut.

M-am simțit bine pe plan fotbalistic la Steaua (n.r. FCSB), că am luat campionatul, Cupa și Supercupa. Eu mi-am văzut de viață, de fotbalul meu. Acum nu trebuie să intrăm în toate amănuntele”, a declarat Gabi Tamaș, potrivit .

În România, a mai câștigat două Cupe și o Supercupă cu Dinamo. În cariera sa, fostul component al echipei naționale a mai evoluat pentru FC Brașov, Tractorul Brașov, Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo sau Auxerre. Dar și pentru West Bromwich, CFR Cluj, Doncaster, Watford, Cardiff, Hapoel Haifa, Astra Giurgiu, FC Voluntari sau Concordia Chiajna.