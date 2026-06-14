Gabi Tamas a comparat-o pe Curacao cu FCSB după 1-7 în fața Germaniei la CM 2026: „Te gândești mai degrabă la băutură”

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Selecționata din Curacao a pierdut fără drept de apel primul meci din istoria țării la Campionatul Mondial. Trupa lui Dick Advocaat a cedat cu scorul de 1-7 în fața Germaniei, în primul duel al grupei E de la turneul final din SUA, Canada și Mexic. La finalul partidei, fostul internațional român Gabi Tămaș (42 de ani), i-a comparat pe insulari cu , aducând aminte de eșecul usturător suferit de fosta campioană din Superligă în fața lui Manchester City, 0-6 în manșa tur a play-off-ului de calificare în grupele UEFA Champions League, meci ce a avut loc în august 2016.

Gabi Tamas a comparat-o pe Curacao cu FCSB, după eșecul usturător suferit de insulari la CM 2026!

Prezent în cadrul emisiunii „Toată lumea la Antena!”, show organizat de postul TV al trustului Intact Media pe tot parcursul , Tamaș a vorbit despre prestația primei reprezentative din Curacao în meciul cu Germania, comparând echipa lui Dick Advocaat cu FCSB-ul din 2016, echipa care a cedat „setul alb” în fața celor de la Manchester City: „Duelul ăsta (n.r – Germania împotriva lui Curacao) mi-a adus aminte de meciul dintre Manchester City și FCSB. Nemții păreau niște astronauți, niște extratereștrii. Veneau ba din stânga ba din dreapta, fotbaliștii din Curacao nici nu știau pe unde să se mai uite”.

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Ulterior, fostul stoper a ironizat micuțul stat din Caraibe, spunând că nu multă lume cunoaște poziția geografică a acestei țări: „Lumea nu știe cine este Curacao. Dacă ieși acum pe stradă și întrebi pe cineva unde este poziționată Curacao pe hartă, sigur nu va știi. Când zici Curacao te gândești mai degrabă la băutură”.

Curacao este cea mai mică echipă națională care marchează la un Campionat Mondial!

Curacao reprezintă una dintre poveștile exotice și fascinante ale Cupei Mondiale din 2026. Micuța insulă din Caraibe, cu o populație de aproximativ 155.000 de locuitori, trăiește cel mai important moment fotbalistic din istoria sa, și anume prima calificare la un turneu final de Campionat Mondial, o performanță uriașă pentru o națiune care, până în urmă cu un deceniu, era aproape inexistentă în lumea sportului-rege.

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Eșecul usturător suferit astăzi împotriva Germaniei a adus însă și o performanță istorică. Când nemții conduceau cu 1-0, grație golului marcat de , Curacao a izbutit să înscrie primul său gol la o Cupă Mondială, chiar la al doilea șut pe poartă al meciului, atunci când Livano Comenencia l-a învins pe Manuel Neuer. Reușita nu a însemnat doar primul gol din istoria țării la un turneul final de CM, dar i-a și adus statutul de cea mai mică națională participantă pe tabloul principal care reușește să puncteze.