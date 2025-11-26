Sport

Gabi Tamaș a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni: "Am furat un…"

Gabi Tamaș nu a mai ascuns experiența pe care a ținut-o secretă până la vârsta de 42 de ani. Fostul jucător de fotbal a explicat totul cu lux de amănunte.
Alexa Serdan
26.11.2025 | 20:10
Gabi Tamas a dat cartile pe fata despre un eveniment nestiut de nimeni Am furat un
Episodul dezvăluit de Gabi Tamaș. Sursa foto: Instagram.com
Are povești savuroase și a reușit să se facă plăcut în competiția Asia Express pe care a și câștigat-o. Gabi Tamaș este un sportiv care spune lucrurilor pe nume, iar acum a dat cărțile pe față despre un eveniment neștiut de nimeni.

Gabi Tamaș și gestul pe care l-a ținut secret ani la rând

Gabi Tamaș a fost invitat alături de Dan Alexa, Carmen Minune și Olga Barcari într-o emisiune online. În cadrul show-ul intitulat „Minte-mă frumos”, moderat de vloggerul Selly, a făcut o mărturisire complet surprinzătoare.

Fostul fotbalist nu a mai ascuns experiența de care a avut parte în urmă cu ani buni. A scos la iveală un moment care s-a petrecut când era elev și se afla într-o deplasare cu echipa FC Brașov, în Franța. Sportivii se aflau la Disneyland.

Acum, ajuns la vârsta de 42 de ani a recunoscut că a ținut secret acest episod. După gestul controversat de la TV a explicat cu lux de amănunte cum a furat un pluș din celebrul parc tematic de distracții din Paris. Nu a fost singur, ci însoțit de un coleg.

„Am furat un maimuțoi de la Disneyland. Da, de pluș. Mai urâțel. Vara am fost. La Paris, eram cu o echipă de fotbal, cu FC Brașov. Clasa a opta”, a povestit Gabi Tamaș, în emisiunea moderată de Selly, pe YouTube.

Gabi Tamaș: ”Am ieșit cu el din magazin”

„Am fost la un turneu, am făcut o oprire cu echipa și am furat un maimuțoi. Eu cu un coleg nu mai aveam bani. Unul ținea de șase și altul îl lua. Am ieșit cu el din magazin, n-a sunat alarma.

După care am vrut să dăm alarma jos. Am rupt-o, dar era plină de cerneală și ne-am pătat amândoi. Am vrut să ieșim cu maimuțoiul. La ieșire trebuia să-ți pună ștampilă în caz că vrei să intri înapoi.

Când i-am văzut că pun ștampile, am zis că îi verifică la mâini. Ne-am speriat, am aruncat maimuțoiul și ne-am spălat de cerneală în baltă, după care am ieșit să ne pună ștampila, să putem intra iar”, a mai spus Gabi Tamaș.

Fostul fotbalist nu a avut o singură ”abatere” de genul acesta. De-a lungul timpului a fost protagonistul unor evenimente neașteptate, la un moment dat intrând în conflict cu un bodyguard, într-un restaurant din București.

A fost prins la volan sub influența băuturilor alcoolice, având o viteză destul de mare. În urma acestui incident a ajuns în spatele gratiilor. De asemenea, Gabi Tamaș a fost implicat într-un accident când se deplasa spre orașul natal, Brașov.

Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
