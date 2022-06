Gabi Tamaș a făcut show la meciul de retragere a lui Adi Mutu. Ce a spus de echipa națională. ”M-am plictisit”

La 38 de ani Gabriel Tamaș se prezintă într-o formă fizică de invidiat. A intrat în meciul de retragere al lui Adrian Mutu și a jucat pe tot terenul. La final a vorbit despre prestațiile ”tricolorilor” din ultimele meciuri din Liga Națiunilor.

Gabriel Tamaș: ”Și dacă a fost victorie ce?”

Fostul internațional Gabi Tamaș continuă să evolueze la un nivel peste media primului eșalon din campionatul intern. Însă, din cauza vârstei înaintate (38 de ani), apărătorul central nu mai intră în vederile selecționerului Edi Iordănescu.

Fotbalistul a rămas liber de contract, după ce în precedentul sezon în Casa Pariurilor Liga 1 i-a ajutat pe ilfovenii de la FC Voluntari să termine campionatul pe locul 4 și să joace finala Cupei.

Tamaș a făcut spectacol în teren, alături de Gică Hagi, Adi Mutu și celelalte vedete invitate la meciul de retragere al ”briliantului”, dar și la declarații.

”Nu mă interesează echipa națională. Ce vrei să fac? Uite, nu mă interesează. Nici nu m-am uitat la ultimul meci. Cu cine am avut? Și dacă a fost victorie, ce?

Nu mă interesează pe mine echipa națională. M-am plictisit la celelalte două meciuri și am zis să nu mă mai uit la meciul cu Finlanda. Nu a mai venit nimeni din spate. Poate vine în 2035 ”, a spus Tamaș.

Nu renunță la fotbal. A terminat contractul cu Voluntari și așteaptă oferte

Deși este ”veteranul” campionatului intern, Gabi Tamaș nu are de gând să pună ghetele în cui. În sezonul precedent a bifat 39 de meciuri și a marcat un gol pentru FC Voluntari și simte că încă mai poate să joace la nivel înalt.

Fostul internațional a mărturisit că așteaptă oferte și că nu ar exclude colaborări cu Universitatea Cluj, pentru care a evoluat în sezonul 2021/2022 în 9 meciuri, dar nici cu Rapid.

”Chiar îi felicit pe cei de la U Cluj pentru că au promovat. Dar e păcat că a picat Dinamo. Da, m-ar interesa să revin la U Cluj. Dar întrebați staff-ul și președintele.

Eu am terminat contractul cu FC Voluntari. Pe ce dată suntem azi? Eu l-am terminat pe 31. Oferte? Nu știu. E secret. Nu pot să spun. Eu la Rapid? Întrebați staff-ul și conducerea”, a punctat Gabi Tamaș.

De ce nu își dorește un meci de retragere similar cu cel al lui Adrian Mutu

Gabi Tamaș a evoluat în carieră la echipe din câteva din cele mai importante campionate ale Europei (Anglia, Franța, sau Turcia).

, vedeta meciului de duminică seara, pe Cluj Arena, din cadrul Sports Festival și i-a mulțumit acestuia pentru invitația de a juca în meciul lui de retragere. Tamaș a spus amuzat că nu și-ar dori un astfel de eveniment la finalul carierei și a explicat de ce.

”Chiar mi-a făcut plăcere să joc cu asemenea vedete. Oricine are un asemenea vis. M-am bucurat că am putut să joc. Azi am încercat să joc pe toate posturile. Dar cel mai mult mi-a plăcut ca fundaș central.

Pe Mutu îl admir și l-am admirat foarte mult. Mi-a plăcut mentalitatea lui. La antrenamente simțeam că este un adevărat jucător.

Dacă fac o asemenea gală trebuie să-i invit pe toți la șpriț și nu am bani. Hai să mai glumim. Sunteți cam seci”, a încheiat amuzat fostul internațional.