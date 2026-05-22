Gabi Tamaș a semnat în Liga 2! Prima reacție a omului cu 67 de selecții la echipa națională

ADVERTISEMENT

Gabriel Tamaș (42 de ani), fostul fotbalist român cu nu mai puțin de 67 de apariții în tricoul echipei naționale, este, începând de astăzi, 22 mai 2026, noul manager executiv al lui ASA Târgu Mureș. Clubul își propune promovarea în Superliga României, iar Gabi Tamaș a vorbit despre viziunea sa la noua echipă.

Gabi Tamaș revine în fotbal. A fost prezentat la ASA Târgu Mureș.

După ce s-a retras din fotbalul profesionist, Gabi Tamaș a fost pentru câteva luni președintele celor de la FC Voluntari. A urmat o pauză de doi ani, apoi a revenit tot în Liga a 2-a, la Concordia Chiajna, unde a ocupat postul de director sportiv.

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș a acceptat acum o nouă provocare, la șase luni după ce a plecat de la Chiajna. a fost prezentat oficial la clubul din Liga a 2-a ASA Târgu Mureș, unde va ocupa funcția de manager executiv. Fanii echipei speră ca mutarea sa să fie una de bun augur și ca formația să promoveze sezonul viitor în Superliga României.

Prima reacție a lui Gabi Tamaș după ce a semnat cu ASA Târgu Mureș

Gabi Tamaș a vorbit despre Fostul internațional român, cu 67 de selecții la prima reprezentativă, s-a declarat entuziasmat de noua provocare și este sigur că vor apărea și rezultatele: „Îmi face o enormă plăcere să revin în fotbal, îmi era dor. Am văzut ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat anul trecut și am fost plăcut surprins, iar pe această cale îi felicit pe cei care sunt aici la club.

ADVERTISEMENT

După cum știți, eu am o fire învingătoare, pozitivă, nu mă implic într-un proiect undeva unde se pierde. Am venit aici să încerc, cu experiența mea fotbalistică, să ajut pe cât posibil acest club să fie unul mult mai stabil și mult mai prosper.

ADVERTISEMENT

Îmi propun să oferim staff-ului și jucătorilor printre cele mai bune condiții. Am văzut și o academie care prosperă, iar mie îmi place să ne axăm și pe copii. Nu are rost să vorbesc prea mult, mie îmi place mai mult să arăt”, a declarat Gabriel Tamaș.