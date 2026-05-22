Gabi Tamaș a semnat în Liga 2! Prima reacție a omului cu 67 de selecții la echipa națională

Gabi Tamaș a revenit oficial în fotbalul românesc. Fostul internațional cu 67 de selecții a fost prezentat ca manager executiv la ASA Târgu Mureș și visează la promovarea în SuperLiga României.
Alex Bodnariu
22.05.2026 | 16:52
Gabriel Tamaș (42 de ani), fostul fotbalist român cu nu mai puțin de 67 de apariții în tricoul echipei naționale, este, începând de astăzi, 22 mai 2026, noul manager executiv al lui ASA Târgu Mureș. Clubul își propune promovarea în Superliga României, iar Gabi Tamaș a vorbit despre viziunea sa la noua echipă.

După ce s-a retras din fotbalul profesionist, Gabi Tamaș a fost pentru câteva luni președintele celor de la FC Voluntari. A urmat o pauză de doi ani, apoi a revenit tot în Liga a 2-a, la Concordia Chiajna, unde a ocupat postul de director sportiv.

Gabi Tamaș a acceptat acum o nouă provocare, la șase luni după ce a plecat de la Chiajna. Fostul fundaș român a fost prezentat oficial la clubul din Liga a 2-a ASA Târgu Mureș, unde va ocupa funcția de manager executiv. Fanii echipei speră ca mutarea sa să fie una de bun augur și ca formația să promoveze sezonul viitor în Superliga României.

Prima reacție a lui Gabi Tamaș după ce a semnat cu ASA Târgu Mureș

Gabi Tamaș a vorbit despre proiectul de la ASA Târgu Mureș. Fostul internațional român, cu 67 de selecții la prima reprezentativă, s-a declarat entuziasmat de noua provocare și este sigur că vor apărea și rezultatele: „Îmi face o enormă plăcere să revin în fotbal, îmi era dor. Am văzut ce se întâmplă aici, ce s-a întâmplat anul trecut și am fost plăcut surprins, iar pe această cale îi felicit pe cei care sunt aici la club.

După cum știți, eu am o fire învingătoare, pozitivă, nu mă implic într-un proiect undeva unde se pierde. Am venit aici să încerc, cu experiența mea fotbalistică, să ajut pe cât posibil acest club să fie unul mult mai stabil și mult mai prosper.

Îmi propun să oferim staff-ului și jucătorilor printre cele mai bune condiții. Am văzut și o academie care prosperă, iar mie îmi place să ne axăm și pe copii. Nu are rost să vorbesc prea mult, mie îmi place mai mult să arăt”, a declarat Gabriel Tamaș.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
