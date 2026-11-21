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După incidentul în care a fost implicat, Gabi Tamaș este apărat de un fost fotbalist. Ciprian Marica a declarat că nu i-a plăcut ce a văzut la televizor, descriind întreaga situație ca o mascaradă în care fostul sportiv este văzut ca un infractor.

Gabi Tamaș, sprijin din partea fostului sportiv, Ciprian Marica

Gabi Tamaș (43 ani) se confruntă cu o serie de probleme după ce a agresat doi bărbați în noaptea dintre 17 și 18 noiembrie. Incidentul din Centrul Vechi al Bucureștiului i-a determinat pe judecători să-l plaseze pe fostul fundaș în arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Fostul internațional fusese reținut anterior pentru 24 de ore de către polițiști.

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A scăpat de închisoare în urma altercației fizice, pe social media. Apărătorul fostului sportiv a distribuit o poză din mașină, cei doi îndreptându-se spre Brașov. Apoi, în care a fost implicat câștigătorul de la Survivor România 2026.

În plus, acesta a spus că fostul concurent de la Antena 1 a fost urmărit de cei doi bărbați, care ulterior au depus plângere la poliție. Foarte multe persoane și-au dat cu părerea despre situația prin care trece managerul executiv de la ASA Târgu Mureș. Unul dintre aceștia i-a fost coleg la echipa națională și îi ia apărarea.

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Mai exact, Ciprian Marica (41 ani) s-a arătat extrem de revoltat de informațiile care au apărut în ultimele zile. Mai mult, a subliniat că povestea reală o cunoaște doar Gabi Tamaș, care ar trebui să explice de ce a avut comportamentul care l-a făcut protagonistul unei anchete. Totodată, i-a sărit în apărare susținând că nu este deloc de acord cu ”tratamentul” la care a fost supus. Mai spune că fostul internațional român a adus României foarte multe lucruri valoroase cu care ne putem mândri la orice oră. „E un eveniment nefericit, sunt puțin revoltat, pentru că… Chiar s-au terminat problemele? Gabi Tamaș trebuie dus cu cătușe, luat de acasă? Nu știu dacă aveam nevoie de acest show mediatic!”, a spus fostul fotbalist, pentru .

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Ciprian Marica: ”E vinovat că e un tip care reacționează, care e impulsiv”

„E adevărat că au fost niște evenimente. Am auzit și știu niște detalii acum, veți avea o surpriză cu ce a trăit Gabi Tamaș după ce a fost reținut, dus la secție și apoi i-a fost dat drumul. Ce tratament a primit și cum a fost reținut au fost de o manieră urâtă. Probabil va apărea la un moment dat și un filmuleț. E clar, Gabi e vinovat că e un tip care reacționează, care e impulsiv. Consumă puțin și are o reacție, dar nu îmi place ceea ce văd și nu cred că era necesar. Trebuie să vină Gabi să vorbească și să explice, dar interesându-mă puțin de ce e acolo, nu e prea frumos, pentru că e un jucător care și-a reprezentat țara la cel mai înalt nivel. Ne-a făcut mândri pe unde a fost și ar trebui puțin tratat cu respect. Dacă a fost provocat nu știu.

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Problema a fost după ce a venit poliția. Nu pot da detalii, pentru că trebuie să vi le spună el. Fiecare alege dacă vrea să spună, ce vrea să spună. Dar nu îmi place ce văd la televizor, mascarada asta cu el ca un infractor, dus în cătușe dintr-o parte în alta”, a completat Ciprian Marica, pentru aceeași sursă.