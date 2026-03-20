Sport

Gabi Tamaș, confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său. Ce a scos la iveală concurentul de la Survivor România

Gabi Tamaș a oferit o declarație încărcată de sensibilitate despre tatăl său. Fostul internațional român a dat cărțile pe față, pe micile ecrane.
Alexa Serdan
20.03.2026 | 17:15
Ce a mărturisit Gabi Tamaș (42 de ani), pe micile ecrane. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

20E concurent la Survivor România, iar acum Gabi Tamaș face dezvăluiri neașteptate despre viața de familie. În ultima ediție a venit cu o confesiune emoționantă despre relația cu tatăl său, care a decedat în urmă cu câțiva ani. Iată ce a scos la iveală fostul internațional român.

Declarația plină de emoție făcută de Gabi Tamaș

Gabi Tamaș (42 de ani) este o persoană sinceră și directă, care nu se ferește să vorbească despre problemele sale. A trecut prin mai multe momente dificile, unul dintre acestea petrecându-se la o nuntă. A reacționat destul de urât, totul plecând de la un invitat.

ADVERTISEMENT

De asemenea, a avut o relație tensionată cu figura paternă. Bărbatul a decedat în anul 2020. Au trecut 6 ani de la vestea care i-a venit înaintea unui meci de fotbal, dar nu a uitat legătura puternică pe care a avut-o cu acesta. Iosif Tamaș a murit la spitalul Fundeni din București.

Părintele fotbalistului era internat aici, după ce fusese transferat de la o unitate medicală din orașul natal, Brașov. Bărbatul fusese diagnosticat cu o boală gravă la ficat. Fostul internațional român a făcut o declarație încărcată de sensibilitate, luna martie fiind cea în care figura paternă a încetat din viață.

ADVERTISEMENT
„E problema și de joc, că vrei să câștigi, era vorba și de imunitate. Eram puțin stresat, nervos. Eu acum vă spun ceva din viața mea, să vedeți cam cum a fost. Eu după fiecare meci îl sunam pe tata și vreo jumătate de oră începeam să îl înjur.

ADVERTISEMENT

Aveam adrenalina aia. Nu că începeam să îl înjur, ne certam. Ne certam și închideam telefonul și mă suna tata peste vreo oră-două: «Te-ai calmat?». Da, m-am calmat. Adică mai rămânea picul ăla de adrenalină.

Trebuia să mă descarc cumva”, a declarat Gabi Tamaș. Într-un alt interviu, fostul internațional român a recunoscut că regretă problemele pe care i le-a creat tatălui său, care a lucrat o perioadă îndelungată în poliție.

ADVERTISEMENT

”Nu i-am ascultat niciodată sfaturile”

Gabi Tamaș a subliniat că simte enorm lipsa figurii paterne. Într-un podcast a povestit că îl visează pe tatăl său. Au trecut 6 ani de la pierderea suferită, dar asta nu înseamnă că a reușit să treacă peste tragedia care i-a marcat existența.

„Am crescut de mic cu el, m-a învățat foarte multe.Nu i-am ascultat niciodată sfaturile. După fiecare meci mă certam cu el. Și el era microbist”, spunea la un moment dat concurentul de la Survivor România, scrie viva.ro.

În altă ordine de idei, fostul fotbalist a povestit cum a rămas fără banii de pe card. S-a întâmplat în perioada în care evolua pentru o echipă din Marea Britanie, Gabi Tamaș precizând că persoana care i-a sustras veniturile este chiar un prieten foarte bun.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Incredibil! Ce i-a spus MM Stoica lui Gigi Becali după prima săptămână a...
iamsport.ro
Incredibil! Ce i-a spus MM Stoica lui Gigi Becali după prima săptămână a lui Mirel Rădoi la FCSB: 'Gata, la revedere!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!