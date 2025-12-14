Gabi Tamaș, dat de gol de Serghei Mizil: „E la fel ca mine!”. ”Atacantul” șprițurilor are propriul vin, denumit „ÎmbăTamaș”. De ce n-au ajuns prietenii fotbaliști la marea petrecere. Video

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș nu e doar o legendă a fotbalului, ci și în afara terenului! Fundașul de pe terenurile celor de la Dinamo București, Hapoel Haifa și West Bromwich, a dovedit, de-a lungul timpul că a fi ”atacant” când vine vorba de șprițuri ține de rezistență, iar el a știut să își trăiască viața în aceeași măsură în care a doua zi a alergat și a marcat pe teren.

Gabi Tamaș și Serghei Mizil, întrecerea anului

Sportivul a dovedit că se poate trăi viața la intensitate maximă fără să se excludă performanța de pe gazon, lucru care pare să fi contrariat pe multă lume. FANATIK a participat la întrecerea între șprițuri dintre Tamaș și cel mai nou bun prieten al său, Serghei Mizil, pornit de la dorința fanilor amândurora de a paria pe cine bagă pe cine sub masă la un maraton bahic.

Într-un local cochet, într-o zonă bună a sectorului 6 din București, Tamaș și Mizil au reușit să adune zeci de oameni veniți pentru un singur lucru: să bea și să dea noroc cu ei. Fără fițe, fără liste VIP, fără distanțe de mari vedete cu pretenții de Oscar. Oameni simpli, admiratori, curioși, prieteni de ocazie, toți au vrut să ciocnească, să facă poze și să spună o poveste la cald.

FANATIK a stat de vorbă cu cei doi protagoniști ai serii, care au venit nu doar cu poftă de distracție, ci și cu un vin propriu, creat special pentru eveniment, în ediție limitată. Gabi Tamaș a lansat „ÎmbăTamaș”, un vin cu nume autoironic, iar a replicat cu „Dracu Gol” care, la fel ca personajul care o semnează, nu iartă și nu explică prea mult ori nu pentru oricine.

Vinul lui Tamaș: „Vrem să facem și un șpriț de vară”

FANATIK l-a întrebat pe Gabi Tamaș dacă aventura licorii magice din struguri e pe termen lung, iar el ne-a zis că nu e exclus, dar că vinul pe care tocmai l-a lansat a fost creat doar pentru petrecerea la care s-a înscris un număr limitat de persoane.

„Sunt prieten foarte bun cu Rareș, care este manager la Averești, e un business frumos de familie și mereu mi-a zis: ”Hai, mă, să facem un vin, să facem un vin” și am zis de ce nu, hai să facem pentru acest eveniment. Vinul acesta e în ediție limitată, conceput doar pentru eveniment. Au fost, într-adevăr, cereri foarte multe, dar din păcate nu putem să le vindem, nu intenționăm să facem asta la scară mai mare, dar poate pe viitor, de ce nu? Am zis că măcar prin prisma acestui eveniment, de șpriț de iarnă, să scoatem și acest vin. Vrem să facem și un șpriț de vară, la vară evident, Vrem încet, încet, să mergem și în alte orașe. Poveștile cu Serghei și poveștile mele i-au făcut pe foarte mulți oameni să își dorească să stea cu noi la masă, să bem cu oamenii simpli un șpriț, să ne cunoaștem, să ne împrietenim și la asta chiar ne gândim”, a mărturisit Tamaș, pentru FANATIK.

Cum își revine Tamaș după o noapte de euforie. Mizil îl contrazice

Am vrut să știm de la Tamaș și cum se poate face față zilei următoare, după o noapte cu decibelii la maximum și gradele din băuturile speciale la apogeul lor suprem. Ne-a zis, cu sinceritatea caracteristică, faptul că a fi nu e ușor, dar el a învins toate mahmurelile posibile și imposibile. „În general mă recuperez fiind atent la ce mănânc, ciorbe, da, murături, acrituri, eu sunt mare ciorbar. E nevoie de grăsime, de tot ce îi lipsește corpului după o noapte solicitantă. A doua zi, după o noapte nebună, prefer ciorbele”, s-a spovedit Tamaș, pentru FANATIK.

Doar că… am mers repede la Serghei să aflăm și rețeta lui, iar aici am aflat că Gabi a omis ceva: nu e totul despre murături și zeamă de varză. „Eu îmi revin cu bere a doua zi. Și Gabi e la fel! E la fel ca mine. Da, la mâncare ți-a zis astea, dar și el tot cu bere își revine. Cu berea se rezolvă tot”, ne-a spus Serghei Mizil.

Tamaș explică motivul pentru care nu a invitat prietenii fotbaliști la evenimentul său

Un detaliu care a atras atenția a fost absența prietenilor celebri ai lui Gabi Tamaș, fotbaliști cu care a împărțit vestiarul și povești ce nu se pot spune. Răspunsul a venit chiar de la fostul internațional: nu că n-a vrut să îi cheme pe tovarășii săi, dar evenimentul în sine era despre cu totul altceva. Cu ei se poate vedea oricând, dar cu românii de rând, cei care au ajuns la eveniment, mai rar. Mesajul a fost clar și extrem de apreciat de cei prezenți. Fără vedete care să fure atenția, fără anturaje sofisticate, seara a curs natural, cu Tamaș, Mizil, amestecați printre oameni, nu puși pe un piedestal.

Legat de rezistență, noi l-am întrebat pe Gabi Tamaș pe cine au pariat apropiații lui când au aflat că se întrece la băutură cu campionul Serghei Mizil. „Bună întrebare. Mulți pariază pe Serghei pentru că are o vârstă și experiență, dar uneori tinerețea bate bătrânețea. Nu știu. Eu cred că am avantajul tineretii. Încă mai contează”, a spus el, ridicând din umeri, în aplauzele celor din jur”.

FANATIK redă, în rândurile următoare, explicația lui Tamaș despre neinvitarea prietenilor din fotbal la evenimentul său: „Nu, n-a venit nimeni. Nu am vrut să implic pe toată lumea, pentru că îți dai seama ce era aici. Am vrut să fie cu rezervări pentru lumea simplă care să vină să se distreze alături de noi, tineri, dar și persoane mai în vârstă, pentru că avem invitată și trupa Azur. Am zis să facem o nebunie, să fie pe relaxare totală, să fie cu multe premii, cu nebunii”.

Serghei Mizil: „Tăria mă căpiază”

Petrecerea a început să urce la niște grade și datorită lui Rikito Watanabe, fostul concurent al emisiunii Chefi la cuțite, japonezul care a devenit mai român ca mulți conaționali. Carismatic, energic și perfect integrat în atmosferă, Rikito i-a cucerit rapid pe Tamaș și Serghei Mizil.

După ce Rikito a trecut prin testele celor doi, Gabi și Serghei, FANATIK a aflat de la campionul serilor de mare anduranță că tăria o ține în beci: „Vinul e băutura mea preferată. Stai să mă gândesc ce nu aș bea… De preferat, beau vin, nu beau tărie. Tăria mă căpiază puțin”