Gabi Tamaș, „dat în primire” chiar de antrenorul Nicolae Constantin: „Înregistrarea care a apărut este făcută de pe telefonul meu”

Nae Constantin a mărturisit povestea din spatele înregistrării cu Gabriel Tamaș. În spațiul public a apărut un material audio în care fostul fundaș al Petrolului aduce jigniri și insulte suporterilor ploieșteni. Incidentul a avut loc chiar în ziua în care fundașul și-a reziliat contractul cu „lupii galbeni”.

Nae Constantin „l-a dat în primire” pe Gabriel Tamaș: „Înregistrarea care a apărut este făcută de pe telefonul meu”

La doar o zi după ce înregistrarea a fost dezvăluită Gabriel Tamaș a reacționat. .

ADVERTISEMENT

Reacția lui Nae Constantin nu a întârziat să apară, iar tehnicianul „lupilor galbeni” a dat cărțile pe față. „Referitor la subiectul Gabi Tamaș, e o situație delicată, încercăm să trecem peste ea. E un jucător bun pentru noi, dar despre care considerăm că nu ne mai poate ajuta, nu fotbalistic, ci la nivelul vestiarului, acolo unde noi punem mare bază.

După meciul cu FCSB, seara, la ora 22:00, am primit un telefon de la Gabi. A fost primul telefon pe care l-am primit de la el. Era undeva cu mai mulți colegi, undeva la șapte jucători. Mi-a spus că e foarte dezamăgit că a făcut o invitație pentru toată echipa și au venit doar șapte jucători”, a povestit Nae Constantin în cadrul unei conferințe de presă.

ADVERTISEMENT

Nae Constantin, despre apelul telefonic de la Tamaș: „Discuția a dus în mai multe direcții”

Nae Constantin a continuat să povestească felul în care a decurs conversația cu Gabriel Tamaș. Tehnicianul Petrolului a mai spus că fundașul i-a „salutat” și pe Claudiu Tudor, directorul sportiv de la Petrolul și Costel Lazăr, președintele echipei prahovene.

„I-am spus că e problema lor ce fac acolo, timpul liber este al lor. Discuția a dus în mai multe direcții, una dintre ele fiind jocul cu FCSB, că la conferință aș fi dat în echipă, că ne-am apărat prea jos și că, de fapt, eu am spus să ne apărăm jos. Am încercat să îi explic că nu am spus niciodată asta.

ADVERTISEMENT

A trecut la analiza tehnico-tactică de după joc, mi-a reproșat că le arăt doar lucruri negative și nimic bun. I-am spus că au fost două lucruri bune pe care le-am arătat. L-am văzut că e puțin agitat și i-am spus să ne liniștim, să rămână o zi liberă. A zis că își ia câte zile libere își dorește, că nu trebuie să îi dau eu

”Am trecut și peste asta, după care, alte reproșuri, iar, spre final, au fost cuvintele adresate suporterilor. A fost ’salutat’ și președintele, și Claudiu Tudor. Cam asta a fost discuția. A doua zi ne-am întâlnit. Printre altele, a spus că vrea să rezilieze și că are oferte. Am aflat că a doua zi a fost sunat și Costel Lazăr. Inițial nu am vrut să spun că am fost sunat, dar le-am spus. Am făcut o analiză rapidă și am hotărât să îl anunțăm pe președinte că acceptăm rezilierea contractului”, a mai spus Nae Constantin, la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Nae Constantin a dat cărțile pe față. A recunoscut că l-a înregistrat pe Tamaș

Solicitarea lui Tamaș de a rezilia contractul cu Petrolul Ploiești . În vârstă de 38 de ani, Tamaș a vrut să părăsească tabăra Petrolului și la începutul lunii septembrie, din cauza problemelor financiare ale clubului, informație anunțată în exclusivitate de FANATIK.

ADVERTISEMENT

„Ce m-a deranjat foarte mult a fost faptul că discuția a avut loc de față cu cel puțin șapte jucători și cu alte persoane la masă, nu neapărat telefonul. Dacă eram puțin mai inteligent, i-aș fi închis. Aș fi preferat ca reproșurile pe care mi le-a adus să fie spuse între patru ochi. Vreau să precizez că în momentul în care s-a pus în discuție să vină la Petrolul, am fost primul care a zis ’da’, iar acum, când am discutat despre reziliere, am fost primul care a zis ’da’.

Înregistrarea care a apărut este făcută de pe telefonul meu. Am o aplicație care înregistrează toate convorbirile. Trebuia să ne justificăm într-un fel. Am dat această înregistrare către liderii galeriilor. Erau întrebări din partea lor, nu erau de acord cu această plecare. În online nu știu cum a apărut. Ce a apărut în online este doar o parte. Știu ce înseamnă, mi-o asum. Dacă e o greșeală, o să plătesc”, a încheiat Nae Constantin.