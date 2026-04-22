Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”

E unul dintre cei mai cunoscuți foști jucători de fotbal, dar și extrem de controversat în reality show-ul de la Antena 1, Survivor România. De când a plecat din țară Gabi Tamaș a ajuns de nerecunoscut, aspect observat în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana.

Gabi Tamaș, schimbare completă la Survivor România

Gabi Tamaș (42 ani) se numără printre participanții care luptă pentru marele premiu de la Survivor România. Parcursul său nu a fost lipsit de neplăceri, discuții și scandaluri aprinse, dar iată că se vehiculează că moderate de fostul antrenor Adi Vasile.

Până acum a făcut numeroase gesturi șocante, iar la un moment dat chiar . Are o personalitate colerică și spune totul verde-n față. Fostul fundaș nu se ferește de absolut nimeni. După ce a cerut să plece din emisiunea filmată în Republica Dominicană a avut parte de o mare victorie.

În cele din urmă echipa sa a reușit să câștige un joc de comunicare. În felul acesta fostul fotbalist a avut o discuție cu partenera sa de viață, Ioana, care îi este alături de peste 20 de ani. Sportivul a făcut o glumă, atrăgându-i atenția că nu este singur, ci alături de colegi și de echipa de producție de la Antena 1.

Mai mult, a părut schimbat total în schimbul de replici savuros pe care l-a avut cu partenera sa. Gabi Tamaș a recunoscut că a luat câteva kilograme în plus, dar și că s-a tuns. Astfel, i-a transmis soției sale că va avea parte de o mare surpriză atunci când se va întoarce în țară, la familia sa, care stă în Brașov.

„Mamă, ce voce ai! Ce faci? Am câștigat și noi, în sfârșit, o comunicare și uite… Vezi ce vorbești, că sunt și colegii mei în spate, și camerele. Fără prostii! (n.r. – Ce faci?) Bă, e bine, m-am îngrășat, mâncăm săptămânal, adică e totul ok… M-am tuns, am fost să-mi fac și barba (n.r. – glumește). O să vezi. Surpriză!

Selena ce face? Vezi că vine ziua ei. Abia aștept să vă văd. Pup-o pe Selena. Hai, te pupă toată lumea, până și ăștia cu camerele”, a spus Gabi Tamaș, într-un clip video postat pe contul Survivor România de pe .

De ce s-a emoționat Gabi Tamaș la Survivor România

Gabi Tamaș nu a reușit să stea de vorbă cu fiica sa, Selena, pentru că aceasta dormea. Fostul fundaș central s-a arătat destul de vulnerabil, precizând că discuția cu partenera sa de viață a fost una extrem de emoționantă. Cei doi nu mai vorbiseră de foarte multă vreme.

Ulterior, la testimonial concurentul de la Survivor România s-a arătat bucuros că are o fată atât de mare. În curând, copila își va aniversa ziua de naștere, urmând să împlinească frumoasa vârstă de 14 ani. Sportivul speră să-i fie alături când își va face primul buletin din viața ei.

Într-un interviu mai vechi, fostul internațional român a mărturisit că are o relație frumoasă cu unicul său copil. Mai mult, Gabi Tamaș a dat de înțeles că este un părinte protectiv, dar are același sentiment puternic și pentru soția sa. Tânăra este instructor de pilates și se menține în formă maximă.