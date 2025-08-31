Gabi Tamaș, din nou în centrul unui scandal monstru! Fostul internațional ar fi fost bătut de bodyguarzi într-un restaurant

Fostul internațional român Gabi Tamaș ar fi fost implicat într-un conflict zilele trecute la un restaurant din nordul Capitalei. Directorul sportiv al celor de la Concordia Chiajna ar fi fost bătut de un bodyguard, iar motivul de la care a pornit scandalul este unul incredibil.

Gabi Tamaș ar fi fost implicat într-un scandal uriaș

Prezent la un restaurant din nordul Capitalei, Gabi Tamaș ar fi luat un microfon pentru a cânta versuri jignitoare la adresa , bun prieten cu Gabi Tamaș. Gestul fostului fundaș nu a fost însă pe placul unui bodyguard din restaurant.

Acesta l-ar fi lovit pe Tamaș, după care l-ar fi dat afară din restaurant, conform . Conflictul nu s-ar fi terminat acolo însă, deoarece fostul fundaș al lui Dinamo ar fi revenit în restaurant pentru a achita nota de plată. După ce ar fi făcut acest lucru, Tamaș și-ar fi continuat conflictul cu bodyguard-ul, fiind trimis din nou în stradă, de această dată și cu mesajul că are interzis de acum încolo în acel restaurant.

Revine Gabi Tamaș pe gazon? Fostul internațional, legitimat de o echipă din Liga 4

Gabi Tamaș și-a anunțat retragerea din cariera de fotbalist în 2023, dar ar putea reveni în curând pe gazon. , formație din Liga 4, mutarea fiind confirmată recent de AJF Dâmbovița. „Mie nu îmi trebuie bani, vin când pot. Stau după meci, bem un șpriț, mâncăm, cum se face, și sănătate!

Am vorbit cu Dan și i-am zis că poate să cheltuie mult mai puțini bani ca să promoveze. Eu dacă pot să joc, joc! L-am ajutat pe Dan Negriloaia și îl ajut pentru că avem prieteni comuni. El a cheltuit foarte mulți bani în ultimii ani. I-am zis că nu poate să facă chestia asta, am zis că îl ajut eu și o să vadă cât o să cheltuie de acum încolo. Mai puțin!

Mie nu îmi trebuie vreo funcție la Roberto Ziduri, pentru că am funcție la Concordia Chiajna. O să mai vină câțiva băieți, deja am vorbit cu mai mulți. Dacă mă bag, mă bag bine, nu o fac ca să mă fac de râs”, declara Gabi Tamaș în luna iulie.