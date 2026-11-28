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Fostul fundaș al echipei naționale a României și actualul manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș, Gabi Tamaș (43 de ani), revine în fața judecătorilor săptămâna viitoare, într-un nou episod al dosarului penal deschis după incidentul din Centrul Vechi al Bucureștiului. Conform datelor oficiale publicate pe portalul Tribunalului București (TMB), magistrații au stabilit termenul la care se va judeca contestația privind măsura preventivă dispusă împotriva sa.

Detaliile oficiale din dosarul lui Gabi Tamaș de la Tribunalul București

Potrivit fișei de ședință, cauza poartă numărul 41813/301/2026 și are ca obiect „contestație luarea măsurii preventive”. Termenul de judecată a fost fixat pentru miercuri, 2 decembrie 2026, începând cu ora 09:00, la Tribunalul București.

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În acest dosar, Gabriel Tamaș are calitatea de inculpat, în timp ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București figurează ca contestator. Deși procurorii solicitaseră inițial arestarea preventivă pentru 30 de zile după ce judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța de fond a respins cererea de arestare și a dispus plasarea lui Tamaș sub arest la domiciliu, hotărâre atacată acum cu contestație la Tribunalul București.

Filmul complet al incidentului din Centrul Vechi, prezentat de avocatul Virgil Boglea

Contactat de FANATIK, avocatul lui Gabi Tamaș, Virgil Boglea (35 de ani), a explicat cum a izbucnit conflictul din centrul Capitalei și a susținut că fostul fotbalist a fost provocat și urmărit până în zona în care aștepta un taxi, ripostând doar în momentul în care s-a simțit amenințat.

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„Gabi este bine, a ajuns acasă. L-am condus până la Sinaia și de acolo a venit fratele lui să îl ia. De mâine va avea acces și la telefonul personal. Nu a fost o bătaie în adevăratul sens al cuvântului și s-a exagerat foarte mult. A fost un grup care i-a adresat injurii, el a răspuns și inițial s-a retras 15-20 de metri, dar au venit spre el la barieră unde el aștepta taxiul. Unul dintre ei a întins mâna în fața lui, s-a simțit amenințat și a ripostat”, a declarat Virgil Boglea, pentru FANATIK.

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Avocatul a precizat totodată că atât el, cât și procurorii au formulat căi de atac împotriva deciziei instanței de fond, considerând că măsura arestului la domiciliu este mult prea aspră pentru un om care nu reprezintă un pericol public și care își poate continua activitatea de la ASA Târgu Mureș de acasă până la soluționarea definitivă a contestației.

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Antecedentele lui Gabi Tamaș cu poliția

fostul internațional având de-a lungul timpului mai multe incidente notorii în afara terenului. În primăvara anului 2019, în Israel, pe vremea când evolua pentru Hapoel Haifa, a fost reținut și plasat în arest preventiv după ce a fost prins de poliție conducând cu 205 km/h sub influența alcoolului, fiind condamnat ulterior la muncă în folosul comunității. Anterior, în mai 2013, în București, Tamaș a spart ușa de la intrarea unui bloc din zona Dorobanți și a adormit pe scări, episod în urma căruia a primit o condamnare la opt luni de închisoare cu suspendare pentru distrugere și tulburarea liniștii publice.