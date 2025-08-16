Gabi Tamaș i-a spus lui Gigi Becali ce trebuie să facă pentru a o scoate pe FCSB din criză

În ciuda așteptărilor imense de la acest sezon, FCSB a dezamăgit și a fost eliminată din UEFA Champions League de Shkendija, campioana Macedoniei de Nord. Lucrurile nu au mers bine nici în campionat, roș-albaștrii având doar 4 puncte după primele 5 etape. Ce crede Gabi Tamaș că se petrece la echipa patronată de Gigi Becali.

Gabi Tamaș, verdict după începutul slab de sezon de la FCSB: „Le mai trebuie doi-trei jucători”

FCSB a început dezastruos noul sezon. După triumful din Supercupă, elevii pregătiți de Elias Charalambous au pierdut cu echipe mult sub cota roș-albaștrilor, iar aici le numărăm pe Inter Escaldes, Shkendija și chiar Unirea Slobozia. , însă și Daniel Graovac au dus la o „remontada”.

Gabriel Tamaș, fost fundaș la FCSB, a transmis că Gigi Becali ar trebui să mai aducă doi-trei jucători la echipă, asta pentru a putea împinge la fel ca în sezonul trecut. În același timp, Tamaș susține că nu există o concurență pe posturi, iar acest lucru a dus la o stare de relaxare în rândul jucătorilor.

„Mai trebuiau doi-trei jucători ca să împingă puțin mai mult ca anul trecut. Nu pot să spun un post anume. Olaru, care a fost motorul echipei, de când nu mai joacă, se vede o scădere în jocul celor de la FCSB.

Le trebuie concurență pe posturi. Cred că asta îi întărește pe jucători, nu să se creadă titulari de drept. Asta este părerea mea. Acum, nu știu filozofia celor de la FCSB, proiectul sau ce fac ei acolo. Dar am încredere în ei, pentru că sunt oameni deștepți”, a declarat Gabriel Tamaș, conform .

FCSB, duel în Kosovo pentru calificarea în play-off-ul UEFA Europa League

După avantajul din partida disputată pe „Arena Națională” cu Drita, scor 3-2, FCSB este nevoită să obțină cel puțin un rezultat de egalitate în Kosovo pentru a merge mai departe în UEFA Europa League.

În cazul în care campioana României va reuși să se califice, aceasta va da peste Aberdeen (Scoția) în play-off-ul pentru „Faza Ligii” din cea de-a doua competiție europeană între cluburi.

Cum arată echipa FCSB-ului din returul cu Drita: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Edjouma, Cisotti – Bîrligea. Rezerve: Zima – Graovac, Kiki, Lixandru, Politic, Toma, Olaru, Octavian Popescu, Alhassan, Stoian. Antrenor: Elias Charalambous.