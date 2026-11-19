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Gabi Tamaș a reușit să transforme una dintre cele mai controversate porecle primite de-a lungul carierei într-o afacere cu vin! Fostul internațional, implicat de-a lungul anilor în numeroase scandaluri legate de consumul de alcool, și-a lansat propria gamă de vinuri, intitulată sugestiv „ÎmbăTamaș”. Proiectul a prins contur în colaborare cu Domeniile Averești, iar sticlele care poartă numele fostului fundaș au ajuns inclusiv în magazine. Cât costă vinul lui Tamaș și ce sortimente pot cumpăra cei care vor să-l încerce?

Gabi Tamaș, din nou în atenția Poliției! Scandal în Centrul Vechi, pe fondul consumului de alcool

Gabi Tamaș a revenit în prim-plan după un nou incident petrecut în afara terenului de fotbal. , în Centrul Vechi al Capitalei. Conflictul ar fi izbucnit în jurul orei 03:00, pe fondul consumului de alcool, și ar fi degenerat într-o confruntare fizică. Tamaș a fost condus la secția de poliție, iar oamenii legii au început cercetări din oficiu pentru lovire sau alte violențe.

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Nu este prima dată când numele lui Tamaș apare într-un scandal de acest fel. În 2013, fostul fundaș a ajuns în cătușe la Poliție după ce a spart geamul de la intrarea unui bloc din București, în urma unei nopți de petrecere. Șase ani mai târziu, în perioada petrecută la Hapoel Haifa, a avut probleme mult mai serioase cu autoritățile din Israel. A fost prins conducând sub influența alcoolului, cu 205 km/h, și a ajuns în fața judecătorilor.

De la porecla „ÎmbăTamaș” la propria marcă de vin! Cum a apărut afacerea fostului internațional

În decembrie 2025, Gabi Tamaș a surprins pe toată lumea cu noul său proiect. Fostul fundaș și-a lansat propria gamă de vinuri, în colaborare cu Domeniile Averești, producător din Podgoria Huși. Numele ales a fost „ ”, o trimitere directă la porecla pe care a primit-o din cauza escapadelor bahice. Lansarea a avut loc pe 13 decembrie, la București, în cadrul evenimentului „Șpriț de iarnă”, organizat alături de Serghei Mizil, partenerul său de la Asia Express.

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Inițial, proiectul a fost gândit ca o ediție limitată, cu sticle produse special pentru eveniment. Tamaș a recunoscut că ideea numelui a venit chiar din ironiile presei și a dezvăluit că interesul pentru vin l-a surprins. „Dacă toată lumea m-a făcut bețiv și «ÎmbăTamaș», uite că l-am făcut pe «ÎmbăTamaș». Mulțumim Domeniile Averești că ne-au ajutat în acest miniproiect. Nu am vrut să facem mai multe sticle, ci doar pentru eveniment. E cerere mare, am primit multe mesaje în privat, iar pe viitor ne gândim dacă distribuim, dacă facem pe o scară mai mare”, a declarat Gabi Tamaș la lansare.

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Cât de bun este vinul „ÎmbăTamaș”? Trei sortimente, toate seci, produse în Podgoria Huși

Vinul lui Gabi Tamaș are în spate un producător cu experiență. Domeniile Averești, crama din Podgoria Huși, a realizat o gamă care cuprinde trei sortimente: alb, rosé și roșu. Toate sunt vinuri seci, îmbuteliate în sticle de 750 de mililitri. Gama este prezentată drept una în ediție limitată, iar sortimentele sunt concepute pentru a fi consumate alături de diferite preparate culinare.

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ÎmbăTamaș Alb – Chardonnay sec, cu o concentrație alcoolică de 13%. Este descris de comerciant drept un vin echilibrat, potrivit pentru pește, carne de pasăre și salate. Se recomandă servirea la 6–8°C.

ÎmbăTamaș Rosé – obținut din struguri Merlot, cu 12,7% alcool. Are un profil proaspăt și fructat, fiind recomandat alături de aperitive și preparate ușoare. Temperatura ideală de servire este de 8–10°C.

ÎmbăTamaș Roșu – un cupaj de Cabernet Sauvignon și Fetească Neagră, cu 13,7% alcool. Producătorul îl descrie drept un vin tânăr și fructat, care se potrivește cu preparate din carne la grătar, paste cu sos roșu și brânzeturi. Se servește la 16–18°C.

Vinul „ÎmbăTamaș” a ajuns și pe rafturile supermarketurilor!

Băutura lansată de Gabi Tamaș în colaborare cu Domeniile Averești poate fi cumpărată inclusiv din mai multe lanțuri de magazine, unde o sticlă de 750 de mililitri costă aproximativ 50 de lei. Vinul fostului internațional poate fi comandat și de pe site-uri specializate.