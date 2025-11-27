Gabi Tamaș, întrecere în șprițuri cu ”campionul” Serghei Mizil. Cine pe cine bagă sub masă: „E combatant ca mine”

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș și Serghei Mizil fac o întrecere atipică pentru oamenii de rând, dar una obișnuită pentru stilul lor de viață. Cei doi s-au angrenat într-o adevărată bătălie în șprițuri, iar la evenimentul pe care l-au organizat pot participa fanii fotbalistului, dar și cei care îl admiră pe Mizil.

Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri: concurs de băut într-un local din București

Petrecerea în care Tamaș și Serghei își vor disputa supremația la capitolul bahic va avea loc în București, iar intrarea pentru cei care vor sa se distreze alături de ei este 1.000 de lei. Evenimentul va avea loc pe 13 decembrie și are și un nume: „Hai să ne întâlnim sâmbătă seara”.

Cum au ajuns cei doi să pună la cale această întrecere în șprițuri? Trebuie spus că Gabi Tamaș și Serghei Mizil s-au împrietenit în timpul filmărilor de la Asia Express. În concursul câștigat de fotbalist, care a făcut pereche cu Dan Alexa, Serghei a fost la braț cu jurnalista Mara Bănică.

La petrecerea unde oamenii pot ciocni un pahar cu cei doi va cânta trupa Azur

Serghei și Gabi, uniți de pasiunea lor pentru vinuri bune, având chiar sortimente cu propriile lor nume, cele care vor fi degustate la petrecerea de la au declarat, pentru FANATIK, că vor, în același timp, să mulțumească publicului pentru susținerea de care au avut parte în cadrul , dar și pentru vorbele bune primite de-a lungul carierei.

Gabi Tamaș: „După ce m-au cunoscut mai bine în Asia Express, văd că sunt tot mai mulți cei care vor să ne distrăm împreună”

Atmosfera va fi întreținută de care va aduce vibe-ul perfect pentru un șpriț de iarnă, așa cum să făcea pe vremuri. Gabi Tamaș ne-a spus că se va asigura de faptul că seara va fi ca la carte: „Multă vreme oamenii, pe de o parte, mă judecau pentru obiceiurile mele, pe de altă parte își doreau să petreacă timp cu mine. După ce m-au cunoscut mai bine în Asia Express, văd că sunt tot mai mulți cei care vor să ne distrăm împreună. Așa că m-am gândit să creez un context pentru toată povestea asta. Așa am ajuns la acest șpriț de iarnă și la întrebarea: vreți să ne vedem sâmbătă seara? Ne propunem să fie o seară ca la carte, una de care fiecare dintre cei prezenți să își aducă aminte mult timp”.

Serghei Mizil a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că de multă vreme lumea trage de el, pe oriunde să duce, cerându-i să stea la un pahar, însă nu a avut ocazia până acum. La localul pomenit, Serghei, împreună cu noul său tovarăș, Tamaș, vor putea ciocni cu cei care și-au dorit să petreacă alături de ei.

Serghei Mizil: „Ce-mi doresc eu nu e să fie doar o băută, ci să facem o brigadă de consumatori cu care să ne vedem o dată la ceva vreme”

„De când am live-uri pe toate platformele astea – YouTube, TikTok – îmi scriu oamenii întruna că vor să bea cu mine. Pe unde mă duc, prin mall-uri, restaurante, mă oprește multă lume și mă întreabă același lucru. Dacă beau cu fiecare în parte, înseamnă că numai asta trebuie să fac și nici să-i refuz nu-mi place. Așa am ajuns la ideea că mai bine beau cu toți odată.

M-am tot gândit, dar n-am pus-o în practică până când n-a venit Gabi să zică: «hai». Gabi e combatant ca mine la subiectul ăsta și n-aș fi văzut pe cineva mai bun să facem treaba asta împreună. M-am apropiat mult de el la Asia Express și mă bucur să fiu cu el și cu alții ca noi, să ne bucurăm de viață. Șprițul e mai mult decât ceva ce bei. E poftă de viață, e bucuria de-a fi cu ai tăi, iar șprițarii ca noi înțeleg treaba asta. Cei care vin să se aștepte la haleală bună, vin și mai bun marca Serghei & Tamaș, multă caterincă și chef ca pe vremuri, cu Azur și Tarafu’ Uncheșilor.

Ce-mi doresc eu nu e să fie doar o băută, ci să facem o brigadă de consumatori cu care să ne vedem o dată la ceva vreme. Până la urmă, în timpurile astea, e important să ai un motiv pentru care să te întâlnești cu oamenii, iar eu zic că, dacă e ceva ce știm sigur, e cum să petrecem”, a declarat Mizil, pentru FANATIK.