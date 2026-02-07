Sport

Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului

Gabi Tamaș a povestit că partenera sa de viață și-a dorit să se separe. De ce frumoasa șatenă pe numele său Ioana a luat această decizie neașteptată.
Alexa Serdan
07.02.2026 | 11:17
Gabi Tamas la un pas sa divorteze Motivul pentru care Ioana a vrut sa puna capat mariajului
Gabi Tamaș și Ioana au vrut să divorțeze.
Fostul fundaș român, Gabi Tamaș, are o relație sentimentală care durează de ani buni. Concurentul de la Survivor România a recunoscut, însă, că a fost la un pas să divorțeze de femeia cu care are împreună o fată.

Gabi Tamaș și Ioana, aproape de separare

Gabi Tamaș a lăsat deoparte cariera sportivă pentru a se concentra pe aparițiile pe micile ecrane. Cochetează de ceva vreme cu televiziunea, rivala sa de la Asia Express venind cu câteva amănunte despre viața amoroasă.

La acest capitol fostul jucător de fotbal pare că o duce de minune. Ioana îi este alături încă din copilărie, cei doi formând o familie unită și solidă. Câștigătorul de la Antena 1 susține că în mariaj au existat și anumite clipe dificile.

Frumoasa șatenă i-a fost alături în multe etape de-a lungul anilor în care a semnat cu diverse echipe. L-a susținut atunci când a ajuns în spatele gratiilor pentru că a condus cu o viteză mare și sub influența băuturilor alcoolice.

În schimb, concurentul de la Survivor România, care se duelează cu un fost jucător de la FCSB, povestește că partenera de viață și-a dorit să se separe la un moment dat. Tânăra a decis să facă acest pas din cauza certurilor pe care le avea cu soțul ei.

„Au fost momente ale vieții mele în care am simțit că mă cheamă la notar! Eu eram de vină. Certurile sunt normale într-o căsnicie”, a explicat Gabi Tamaș, la Un podcast mișto by Bursucu.

Gabi Tamaș și Ioana, relație de 20 de ani

Într-un alt podcast, unde a fost invitat alături de Dan Alexa, fostul internațional român a făcut o dezvăluire uimitoare. Gabi Tamaș a precizat că este un bărbat fidel, însă a existat un moment în care a călcat strâmb.

A povestit că evenimentul s-a petrecut în perioada în care evolua pentru Spartak Moscova, o echipă din Rusia. Având în vedere că de atunci au trecut mulți ani se pare că Ioana a trecut peste infidelitatea celui cu care a devenit mamă.

„Bă, nu cred că m-a înșelat. Nu cred că m-a înșelat, că aș fi aflat. Ea e Leoaică. Eu sunt Scorpion. (Deci secretul căsniciei nu e să nu te cerți) Toată lumea se ceartă. Deci credeți-mă, nu există cupluri perfecte sau căsnicia perfectă.

Toți ne certăm”, a declarat Gabriel Tamaș, în podcastul moderat de Mihai Morar, pe YouTube. Din fericire, fostul fundaș a reușit să depășească momentele tensionate din relația de dragoste cu partenera sa de viață.

