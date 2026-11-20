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Noaptea de marți spre miercuri l-a regăsit pe Gabi Tamaș în Centrul Vechi, aflat în stare de ebrietate și lovind două persoane. ulterior, iar, la ieșirea din Judecătorie, a dat nas în nas cu celebrul Marian Ceaușescu. Cunoscutul protestatar l-a „amendat” cu un cartonaș roșu.

Marian Ceaușescu, cartonaș roșu pentru Gabi Tamaș

Gabi Tamaș, fostul mare fundaș, actualmente oficial la ASA Târgu Mureș, a fost adus joi seară în cătușe la Secția 27 de Poliție, de pe Bd. Regina Elisabeta. Cercetat pentru lovire și alte violențe, el a părăsit Secția 27 în dimineața zilei de vineri, 21 noiembrie, și a fost transportat în cătușe către Judecătoria de pe lângă Sectorul 3. În seara aceleiași zile, fostul internațional român a părăsit, împreună cu avocatul, Judecătoria, iar FANATIK a aflat că . Cu fața acoperită și sperând să nu atragă atenția și mai mult, Gabi Tamaș a fost așteptat însă de Marian Ceaușescu (n.r. – Marian Moroșanu).

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Cunoscutul activist civic nu a ezitat să îi arate, ca la fotbal, direct cartonașul roșu, pentru gestul său. „Bună seara, domnul Tamaș! Gata? Cum este? Ești OK? Am eu o rugăminte… Uite, îți dau un cartonaș. Uite cartonașul roșu! Știi pentru ce, nu? Ai lovit fără minge. Îți pare rău Gabi? O să mai faci? Deci, încă o dată, cartonașul roșu! Ai lovit fără minge doi adversari!”, erau cuvintele adresate de Marian Ceaușescu în timp ce Gabi Tamaș și avocatul său se îndreptau către mașină. Fostul fotbalist a rostit, la rândul său, următoarele: „Normal că îți pare rău dacă faci o prostie. Vorbiți cu avocatul meu, v-am pupat”.



Gabi Tamaș, așteptat de Marian Ceaușescu la ieșirea din Judecătorie

Gabi Tamaș și istoricul problemelor cu legea

Nu este prima dată când numele lui Tamaș apare într-un scandal de acest fel. În 2013, fostul fundaș central a ajuns în cătușe la Poliție după ce a spart geamul de la intrarea unei scări de bloc din București, în urma unei nopți în care a petrecut fără măsură. Șase ani mai târziu, în perioada petrecută la Hapoel Haifa, a avut probleme mult mai serioase cu autoritățile din Israel. Atunci, el a fost prins conducând cu viteaza de 205 km/h, sub influența alcoolului, și a ajuns în fața judecătorilor.

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Însă Gabi Tamaș a decis să profite totuși de pe seama alcoolului. La finalul anului trecut, , în colaborare cu Domeniile Averești. Noua băutură poartă denumirea de „ÎmbăTamaș”, o trimitere directă la porecla pe care a primit-o după întâmplările avute sub influența alcoolului. Populara băutră alcoolică a fost lansată la București, în cadrul evenimentului cu un nume pe măsură: „Șpriț de iarnă”, organizat alături de unul dintre bunii săi prieteni, Serghei Mizil.

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