Gabi Tamaș, mai savuros ca oricând: „Am făcut câteva prostioare și am pierdut două transferuri”

jucători din fotbalul românesc, iar fundașul central al Concordiei Chiajna se gândește deja la planurile pe care le are după ce se lasă de fotbal. Cum a ratat șansa unui transfer la Bayern Munchen sau Lazio Roma.

Gabi Tamaș putea să fie singurul român care a jucat pentru Bayern Munchen: „Am băut un șpriț”

despre greșelile tinereții, pe care însă nu le regretă sub nicio formă. Asta chiar dacă a ratat două cluburi uriașe: „Am făcut câteva prostioare și am pierdut un transfer sau două. De exemplu la Lazio. Am făcut o escapadă în cantonamentul naționalei. Dacă nu o făceam… Nu am plecat din cantonament. Am băut un șpriț și ne-am întors. Au fost mai mulți atunci.

Doar eu și Mutu am fost dați afară, că nu eram la prima abatere. S-a văzut dimineața la antrenament. Eram toți cam avariați. Asta a fost să fie. Da, atunci eram în discuții cu Lazio. După aia… Au zis «Uite, că ai o viața extrasportivă…»”.

A doua mutare importantă se putea realiza în 2008, când Tamaș a fost aproape de cel mai mare club din Germania: „Al doilea transfer ratat a fost la Bayern Munchen. Când era Van Gaal antrenor. Eram la națională și jucam contra Olandei. Au fost discuții și nu s-au finalizat. Bine, a mai fost și Celtic. Nu am refuzat eu. Nu s-au finalizat discuțiile. Eu m-am înțeles, dar nu s-au finalizat…”, a spus Gabi Tamaș pentru



Chiar și așa, Tamaș e împăcat 100% cu alegerile sale: „Să joc mai sus nu se putea. Poate la alte echipe. Am jucat în Anglia și Spania, cele mai bune campionate. Unde mai sus? Da, poate la alte echipe. Am ajuns la Celta Vigo când era un club mare, Spartak câștigase campionatul de 9 ori, West Brom juca în Premier League”.

Gabi Tamaș și planurile sale după ce se retrage din fotbal: „Fac cursurile de antrenor și vreau să fac și unul de management”

Gabi Tamaș are planuri mari după ce se lasă de fotbal, iar fotbalistul se gândește chiar și la soluții radicale: „Am mai multe în cap. Aș avea în cap și să vând tot ce am și să plec în străinătate. Să-mi fac un restaurant și o casă pe malul mării”.

Jucătorul în vârstă de 39 de ani ia în calcul să urmeze în continuare o carieră în fotbal și are un mesaj dur pentru fotbaliștii tineri: „Acum fac cursurile de antrenor și vreau să fac și un curs de management. E bine să le am. Bine, partea de management mi s-ar potrivi foarte bine. Antrenoratul… Când văd ce e acum, îmi vine să-i iau pe tineri și să-i «mănânc»! Dacă noi, pe vremuri, aveam condițiile de acum, ne băteam cu Generația de Aur. Ei au totul acum”.

Au și regula U21, care spune că trebuie să joace. Noi nu am avut. Ne-am bătut cu vedetele fotbalului românesc. Trebuia să muncim și alergăm. Nu pot… Îi văd așa… Văd ce delăsători sunt la antrenamente. Dacă sunt așa ca jucător, îți dai seama cum aș fi ca antrenor?”.

După scurta experiență de președinte la FC Voluntari, Gabi Tamaș e convins că nu i se potrivește: „Aș spune «Du-te, tati! Vine altul». Nu m-aș enerva. Dar i-aș explica «Băi băiatule, vrei? Dacă nu vrei, hai să ne strângem mâna. Îmi încurci și mie timpul, te încurc și eu. Aduc pe altul. Îl aduc pe ăla care are foame». Nu aș vrea să fiu președinte. Poate director sportiv…”.