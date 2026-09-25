Gabi Tamaș a fost dur la finalul meciului pe care România l-a pierdut în Suedia, scor 1-2. Fostul fundaș a explicat, în direct la Antena 1, de ce crede că selecționerul Hagi a greșit echipa de start și de ce nu-l vede pe Ianis Hagi un fotbalist capabil să conducă jocul naționalei.
„Nu mi-a plăcut deloc. Suedezii au început foarte bine. Dacă era 2-0 în minutul 10, nu se supăra nimeni. Eram foarte întârziați în dueluri, distanțele erau foarte mari, ajungeam prea târziu la duel. Ne scoteau dintr-o pasă. Nu mi-a plăcut chestia asta.
Făceam târziu pressing, asta e problema. Era foarte mare distanța dintre purtătorul de balon și cel care venea în pressing. Mă așteptam la mai multe ocazii din partea noastră, dar n-a fost să fie. Poate, hai să fiu răutăcios, nu s-a făcut echipa cum trebuia. Eu, sincer, jucam cu Stanciu și Mihăilă în primul 11”, și-a început discursul Tamaș.
Cu toate că e convins că Ianis Hagi nu este favorizat sub nicio formă de tatăl său Gheorghe Hagi, Gabi Tamaș nu l-a iertat pe Hagi Jr., după o „partidă modestă” cu Suedia. De altfel, Ianis Hagi a fost scos în repriza secundă de pe teren, iar cifrele par să confirme spusele lui Tamaș.
„Dacă tot vrem să încercăm ceva, să dominăm meciul, să fim ofensivi, hai să fim 100% ofensivi. Stanciu putea să joace și la mijloc, așa cum a intrat. E o problemă, fiind tată și fiu, toți ne gândim la asta. Nu cred că își are locul aici o astfel de polemică. Ianis a jucat și înainte să vină Gică antrenor.
Singura problemă a lui Ianis este ritmul de joc. Se vede că nu are ritm și, în seara asta, a făcut o partidă modestă. A alergat, cum vorbeam, dar se vede că nu are schimbarea de ritm, de viteză. Nu așa arată o echipă care joacă la victorie. Foarte lenți fundașii. Ghiță putea să bage alunecare. La al doilea gol, ataca pe spate în loc să aibă jucătorul pe piept”, a completat Tamaș pentru sursa citată.