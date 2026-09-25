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Gabi Tamaș a fost dur la finalul meciului pe care România l-a pierdut în Suedia, scor 1-2. Fostul fundaș a explicat, în direct la Antena 1, de ce crede că selecționerul Hagi a greșit echipa de start și de ce nu-l vede pe Ianis Hagi un fotbalist capabil să conducă jocul naționalei.

Gabi Tamaș a fost dur la finalul meciului pe care România l-a pierdut în Suedia, scor 1-2

„Nu mi-a plăcut deloc. Suedezii au început foarte bine. Dacă era 2-0 în minutul 10, nu se supăra nimeni. Eram foarte întârziați în dueluri, distanțele erau foarte mari, ajungeam prea târziu la duel. Ne scoteau dintr-o pasă. Nu mi-a plăcut chestia asta.

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Era foarte mare distanța dintre purtătorul de balon și cel care venea în pressing. Mă așteptam la mai multe ocazii din partea noastră, dar n-a fost să fie. Poate, hai să fiu răutăcios, nu s-a făcut echipa cum trebuia. Eu, sincer, jucam cu Stanciu și Mihăilă în primul 11”, și-a început discursul Tamaș.

Cu toate că e convins că Ianis Hagi nu este favorizat sub nicio formă de tatăl său Gheorghe Hagi, Gabi Tamaș nu l-a iertat pe Hagi Jr., după o „partidă modestă” cu Suedia. De altfel,

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Gabi Tamaș nu a avut milă nici de Ianis Hagi, fotbalist care nu a impresionat cu Suedia din postura de „căpitan”

„Dacă tot vrem să încercăm ceva, să dominăm meciul, să fim ofensivi, hai să fim 100% ofensivi. Stanciu putea să joace și la mijloc, așa cum a intrat. E o problemă, fiind tată și fiu, toți ne gândim la asta. Nu cred că își are locul aici o astfel de polemică. Ianis a jucat și înainte să vină Gică antrenor.

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Singura problemă a lui Ianis este ritmul de joc. Se vede că nu are ritm și, în seara asta, a făcut o partidă modestă. A alergat, cum vorbeam, dar se vede că nu are schimbarea de ritm, de viteză. Nu așa arată o echipă care joacă la victorie. Foarte lenți fundașii. Ghiță putea să bage alunecare. La al doilea gol, ataca pe spate în loc să aibă jucătorul pe piept”, a completat Tamaș pentru sursa citată.