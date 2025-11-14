Sport

Gabi Tamaș nu a mai rezistat și a spus de ce a plecat de la FCSB: ”Stai cuminte, că ești de vârsta mea”

Gabi Tamaș a jucat în două perioade pentru FCSB. Fostul internațional a povestit care a fost, de fapt, motivul pentru care s-a despărțit a doua oară de formația patronată de Gigi Becali.
Traian Terzian
14.11.2025 | 23:15
Gabi Tamas nu a mai rezistat si a spus de ce a plecat de la FCSB Stai cuminte ca esti de varsta mea
Adevărul despre plecarea lui Gabi Tamaș de la FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Ajuns la 42 de ani, Gabi Tamaș a revenit de curând pe terenul fotbal și a jucat pentru o echipă din Liga 4. Fostul fundaș și-a amintit de perioada petrecută la FCSB și a vorbit despre decizia de a pleca.

Din ce cauză a plecat Gabi Tamaș de la FCSB

În a doua sa aventură în tricoul ”roș-albaștrilor”, Tamaș a rezistat un an și 5 luni. La mai bine de 8 ani distanță de la acea plecare intempestivă, fostul internațional a mărturisit că totul s-a produs din cauza unui om din staff-ul tehnic.

”Cu Mirel (n.r. – Rădoi), nu m-am certat. Nu m-am dus la antrenament. Întârziam o jumătate de oră. Eu am sunat pe altcineva din staff și mi-a zis că nu e bine ce fac. ‘Dacă m-am trezit acum, ce vrei să fac? Să te sun. Nu?’. Cu Mirel, nu am vorbit față în față.

Iar acea persoană din staff mi-a zis că nu e frumos, că abia a venit, că nu-i place că ‘nu ți-e rușine?’. Și când am auzit ‘nu ți-e rușine’, am zis ‘Știi ce? Ia că nu mai vin. Stai cuminte, că ești de vârsta mea’. Nu-i dau numele. Și am decis să plec. Am vorbit apoi cu nea Gigi și a zis: ‘Da, Gabi’. Și asta a fost”, a declarat Tamaș, la emisiunea Liga DigiSport.

Ce relație a avut Tamaș cu Gigi Becali

Cunoscut ca fiind un tip dintr-o bucată care nu se ascunde după deget, dar care și creează probleme atunci când pune gura pe băutură, Tamaș a spus clar că Steaua este acolo unde se află Gigi Becali și a dezvăluit ce relație a avut cu patronul FCSB.

”Pentru mine, Steaua a fost unde este nea Gigi (n.r. – Gigi Becali). Cu nea Gigi, m-am înțeles foarte bine, nu am avut probleme. (n.r. – Dar nici fir direct nu ai avut cu el). Nu, nu am avut”, a afirmat Gabi Tamaș.

Gabi Tamaș a câștigat Asia Express alături de Dan Alexa

Fostul internațional a făcut echipă cu bunul său prieten Dan Alexa la cea mai recentă ediție a emisiunii Asia Express. Cei doi fotbaliști au câștigat marele trofeu și au sărbătorit la final așa cum se cuvine.

”E trofeul vieții. Am și promovat, am retrogradat, am jucat în campionate puternice ale lumii, am fost la un European, am luat campionate, cupe, ca și el (n.r. – Dan Alexa), dar nu se compară niciodată cu acest trofeu. Credeți-mă că e un trofeu al tău însuți, al vieții, ne-am lovit de niște situații în care noi nu am mai fost și am trecut cu brio.

Mă bucur foarte mult că lumea a văzut cine sunt Gabi și Dan. Suntem niște oameni ca oricare alții, oameni simpli și eu cred că noi prin asta am câștigat. Am arătat omenia și oamenii din noi. Victoria o sărbătorim cu multă băutură. (…) Un trofeu cum îl sărbătorești? Cu suc, cu ce?”, a precizat Gabi Tamaș.

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
