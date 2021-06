Gabi Tamaș păstrează suspansul în privința retragerii sale: „Ce, vreți să mă chemați pe la televiziuni?”. Primarul îl dorește în locul lui Andone!

Voluntari s-au impus lejer, deschizând scorul în minutul 2, în urma reușitei lui Lukas Droppa, pentru ca Jefte Bentancour să majoreze scorul în minutul 18.

Al treilea gol al partidei a fost marcat de Ionuț Armaș în minutul 79, după o centrare perfectă din corner al lui Ion Gheorghe, în timp ce ultima reușită a disputei i-a aparținut lui Cosmins Achim, în minutul 86, din penalty.

Gabi Tamaș păstrează suspansul în privința retragerii sale

meciului dintre Voluntari și Dunărea Călărași, însă fundașul central nu a vrut să ofere mai multe detalii în privința retragerii sale: „Să fim serioși, când am venit la echipă, situația era dificilă, toți ne dădeau deja retrogradați, iată că am biruit și am rămas în Liga 1. Nu știu dacă a fost ușor, greu, dar sunt bucuros că am bătut”.

„E treaba mea și a clubului. De ce mă întrebați dacă mă retrag, vreți să mă luați la națională? Nu, dar nu o să discut acum despre ce voi face. De ce, mă vreți pe la televiziuni?”, a glumit Gabi Tamaș.

„Nu vreau să vorbesc despre națională, e păcat că nu mai aducem puncte, mai ales că pierdem în fața unor echipe slab cotate. Nu am cuvinte, nu intru în aceste subiecte, mă depășesc pe mine.

M-am simțit prost, sunt naționalist și sufăr, sufără românii care au fost alături de națională.

Acum urmează petrecerea, bineînțeles, e vacanță. Eu nu am bonus de salvare, doar am venit să pun osul la bătaie, dar vă spun că Voluntari va arăta o altă față din sezonul viitor”, a mai spus Gabi Tamaș.

Florentin Pandele, propunere de funcție executivă pentru Gabi Tamaș

Florentin Pandele a avut o intervenție telefonică la TV DigiSport și a anunțat că i-a propus lui executiv la FC Voluntari, în locul lui Ioan Andone.

„Vă spun în premieră un lucru, vă spun că m-am speriat când am auzit că o să-l aducă pe Gabi Tamaș, din ceea ce era prezentat la televizor. Dar am descoperit un om extraordinar în el, a fost un liant pentru echipă și în urmă cu 2-3 săptămâni am avut o discuție și i-am spus că voi ruga să se facă o propunere, pentru a rămâne în club, într-o poziție de conducere.

Funcția oferită este de președinte executiv al lui FC Voluntari. Nu pot să îmi dau seama despre un om, chiar dacă un om a ieșit din detenție, să zicem așa, și și-a ispășit pedeapsa, eu îi acord încredere.

Voi propune ca Ioan Andone să devină președinte pe Consiliul Consultativ pe tot ce înseamnă sport în Voluntari, unde avem peste 2.000 de copii legitimați”, a mărturisit Florentin Pandele.

„Avem nevoie de Tamaș!”

bucuros după victoria lejeră din barajul cu Dunărea Călărași, dar vrea ca Gabi Tamaș să rămână la echipă și din sezonul viitor:

„Este un jucător cu mare experiență, avem nevoie de Gabi Tamaș. Sunt bucuros că îl am în echipă și sunt convins că la modul la care se pregătește, mai poate ajuta doi ani echipa”.

„A fost un moment greu, o provocare pentru mine, echipa se afla jos. Mă bucur că am reușit să salvăm echipa, pentru că fără jucători nu aș fi putut face acest lucru. Jucătorii au înțeles ce vreau de la ei, îi felicit și sunt bucuros în seara asta”, a mai spus Liviu Ciobotariu.