Gabi Tamaș, povești uluitoare despre perioada de închisoare din Israel: ”Dușul era o gaură în perete și se prelingea apa pe el”

În perioada în care era jucătorul echipei Hapoel Haifa, fundașul a fost arestat pentru că a condus în stare de ebrietate, a avut o viteză de 200 km/h, iar actele sale nu erau în regulă.

Perioada în care a făcut închisoare în Israel, cea mai grea din viața lui Gabi Tamaș

Actualul jucător al Concordiei Chiajna nu poate uita perioada petrecută după gratii în Israel și a dezvăluit că zilele petrecute la închisoare au fost cele mai grele din viața sa, condițiile de acolo fiind extrem de proaste.

”Sunt foarte multe prostii pe care le-am făcut, le regret. Când a stat în închisoare în Israel a fost cel mai greu moment. Să stai 7 zile la pușcărie… N-a fost chiar așa plăcut. Am slăbit vreo 10 kilograme, n-am mâncat nimic. Am mâncat patru felii de pâine în șapte zile. Am ieșit slim fit. Nu puteam să mănânc.

Aveam pat și duș. Mă rog, dușul era o gaură în perete și se prelingea apa pe perete. Trebuia să stai lipit ca să poți să te speli. După aia am făcut două luni muncă în folosul comunității, lucram la spital, opt ore pe zi. Nu m-am ferit de muncă.

Normal că mă cunoșteau oamenii, duceam și strângeam mâncarea de la tot spitalul. Nu aveai ce să faci, eram într-o țară străină, trebuia să-ți asumi ce ai făcut. Au legile lor”, a declarat Tamaș, pentru .

A plecat cu scandal de la Petrolul

Fostul internațional a fost implicat de-alungul timpului în mai multe scandaluri care i-au afectat serios cariera, cele mai multe din cauza băuturii. Ultimul dintre acestea, în care a înjurat toată conducerea clubului Petrolul, .

Fundașul , pentru că a făcut publică discuția telefonică pe care au avut-o și consideră că tehnicianul trebuie să plătească pentru greșeală comisă.

Rămas liber de contract, Gabi Tamaș, în vârstă de 38 de ani, , din Liga 2 Casa Pariurilor. Jucătorul a explicat că a ales să meargă la gruparea ilfoveană deoarece este un club care își plătește jucătorii la zi.

”Am avut mai multe discuții, câteva clare, câteva doar discuții. Am ales Concordia Chiajna pentru că de când am revenit în țară am vrut să merg și eu la normalitate. Normalitatea reprezentând banii la zi”, spunea Tamaș.