Gabi Tamaș s-a dat din nou în spectacol și a plecat brusc de la interviuri: ”Mă gândesc la plecarea de la Petrolul. De ce? De aia”

Petrolul Ploiești a bifat al șaselea meci la rând fără eșec 3-2 cu Chindia Târgoviște, dar cel care a ieșit în evidență a fost din nou Gabi Tamaș. Fostul internațional a avut o apariție scurtă la zona interviurilor.

Gabi Tamaș vrea să plece de la Petrolul

Transferat în această vară, liber de contract, de imagine pe care Petrolul Ploiești le-a dat în intersezon.

Aportul fostului internațional a fost unul decisiv, echipa ”lupilor galbeni” reușind un parcurs mai mult decât onorant în startul sezonului în curs.

După , apărătorul central a apărut la zona interviurilor doar ca să-și anunțe plecarea. Fără prea multe explicații, Tamaș a lăsat să se înțeleagă că nu este mulțumit la Petrolul, apoi a plecat.

”Nu (nu se gândește la play-off – n.r.), mă gândesc la plecare de la Petrolul. De ce? De aia”, a spus Tamaș.

Anterior, acesta a reiterat faptul că suporterii au fost cei care l-au convins să semneze cu Petrolul și că indiferent de criticile vis-a-vis de jocul ploieștenilor, echipa adună puncte.

”Când am venit, am zis că avem un lot bun, eu am ambițiile mele. Dacă vom juca la fel ca azi, cu aceeași dorință, vom acumula puncte, tragem linia la final. Ce s-a întâmplat la 2-0? Au dat ei 2 goluri și au egalat. Dar la final, 3-2, v-am pupat, mulțumim, punctele sunt la noi.

Când un om al tău e eliminat și mai sunt 15 minute de joc, cu toate că nu am mai atacat, ne-am retras puțin, am zis că va fi greu, știam că joacă pe contraatac, am zis că poate o scoatem la capăt și uite ca am scos-o”, a mai spus Tamaș.

Cum a comentat antrenorul Nae Constantin gestul lui Gabi Tamaș

Trecând peste seria de șase meciuri fără înfrângere, antrenorul Nae Constantin recunoaște că sunt probleme la Petrolul, cele financiare fiind cele mai acute. Tehnicianul a comentat gestul lui Gabi Tamaș făcând haz de necaz.

”Dacă am fi cu banii la zi, poate n-am mai câștiga. Aș putea să-l înțeleg (n.r.- pe Tamaș), cred că e vorba despre problemele financiare. Eu sper să se rezolve și să rămână.

Nu mi-e teamă că am putea pierde fotbaliști, ci vestiarul. Asta e cea mai mare problemă. Jucătorii nemulțumiți ar destrăma vestiarul

La noi s-au onorat promisiunile, așteptăm să primim săptămâna asta ce ni s-a promis. O să facem ce a făcut el, o să-l sun. Sunt aici, eu îmi fac treaba pe teren, rămâne ca și restul să-și facă treaba”, a comentat Nae Constantin.