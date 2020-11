Gabi Tamaș se bucură că a ales Liga a doua și nu s-a dus la Dinamo: “Am ales foarte bine”

Gabi Tamaș, ajuns la 37 de ani, a ales Universitatea Cluj în detrimentul lui Dinamo și nu regretă nicio secundă. Deși a purtat negocieri cu investitorii spanioli, fostul dinamovist se felicită pentru alegerea făcută, ținând cont de situația dificilă în care se află clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Inițial, Pablo Cortacero & comp i-au lăsat o impresie bună fostului jucător al lui Dinamo și se gândea să accepte oferta de a se întoarce la Dinamo, dar a ales să semneze cu Universitatea Cluj, echipă din Liga a doua.

Gabi Tamaș a oferit un interviu exclusiv pentru FANATIK, în care a vorbit relația sa cu patronii spanioli ai lui Dinamo, iar acum a revenit pe teren la scurt timp după ce a suferit o intervenție chirugicală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș a vorbit despre situația de la Dinamo: “Eu am ținut legătura cu spaniolii, mi se păreau oameni ok. Da, am fost și eu dorit. Eu zic că am ales foarte bine”

Deși Gabi Tamaș e cu Universitatea Cluj abia pe locul cinci în clasamentul Ligii a doua, cu cinci puncte mai puțin decât liderul U Craiova 1948, care are și un meci în plus față de clujeni, Tamaș nu regretă niciun moment că a refuzat-o pe Dinamo.

Gabi Tamaș este surprins de ceea ce se întâmplă la Dinamo, mai ales după ce a avut ocazia să îi cunoască pe investitorii spaniolii: “Eu am ținut legătura cu spaniolii, mi se păreau oameni ok. Da, am fost și eu dorit. Eu zic că am ales foarte bine”, a declarat fotbalistul pentru digisport.ro, ceea ce spune multe despre situația în care se află clubul Dinamo.

ADVERTISEMENT

Fostul dinamovist e de părere că situația de la Dinamo afectează tot fotbalul românesc și ar trebui să fie îngrjijorător pentru toți cei care iubesc fotbalul: “Eu zic că afectează pe toată lumea fotbalului, e un moment foarte dificil la Dinamo”, a mai spus Tamaș pentru sursa citată.

Gabi Tamaș a revenit pe teren la doar o lună după ce a suferit o intervenție chirurgicală

Fotbalistul Universității Cluj s-a accidentat la primul meci pentru ,,șepcile roșii”, în partida cu Aerostar Bacău și a suferit o ruptură a meniscului. Deși era programat pentru operație, cu o zi înainte a intrat din nou pe teren în meciul cu ASU Poli, deși avea și o întindere a ligamentelor încrucișate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș era să se lase și el păcălit de investitorii spanioli de la Dinamo, așa cum a făcut și Cosmin Contra, care era foarte optimist la startul sezonului: “Da, mie așa mi-au dat impresia, că prezintă încredere, și nu prea mă înșel în cazul oameni”, a mai declarat Tamaș pentru Digi Sport.

Fostul dinamovist consideră că antrenorul Cosmin Contra este esențial pentru redresarea situației la Dinamo și trebuie să continue în Ștefan cel Mare: “Eu mă bucur că rămâne la echipă Cosmin Contra, el poate trage echipa după el, la modul la cum a fost el ca jucător”, a concluzionat Gabi Tamaș la Liga Digi Sport.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT