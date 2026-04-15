Sport

Gabi Tamaș și-a ieșit din minți la Survivor România. Fostul fotbalist a cerut să plece din competiție

Gabi Tamaș a răbufnit în emisiunea Survivor România. Concurentul de la Antena 1 a transmis pe un ton vehement că este dispus să renunțe la reality show.
Alexa Serdan
15.04.2026 | 21:45
Gabi Tamaș vrea să plece de la Survivor România.
ADVERTISEMENT

Survivor România este competiția sportivă care l-a scos complet din zona de confort pe Gabi Tamaș. Câștigătorul trofeului de la Asia Express, alături de Dan Alexa, și-a ieșit din minți, cerând să plece din competiția moderată de antrenorul de handbal, Adrian Vasile. Ce a putut să spună!

Gabi Tamaș, discurs dur la Survivor România

Gabi Tamaș (42 ani) a vrut să-și testeze limitele și mai ales, răbdarea și a decis să plece într-o nouă aventură. Concurentul de la Survivor România este unul dintre cei mai controversați, vehiculându-se faptul că a terorizat echipa de la Antena 1. Ar fi recurs la amenințări și bătăi.

ADVERTISEMENT

Unul dintre participanții cu care se află în conflict de ceva vreme este Aris Eram. E cel mai mare scandal din istoria competiției, fiul prezentatoarei Andreea Esca având replici neașteptate la adresa fostului fotbalist. Acum, acesta a răbufnit și a făcut o afirmație care i-a șocat pe cei din tabăra Faimoșilor.

A cerut să fie votat pentru că vrea să plece din Republica Dominicană. Își dorește să fie eliminat, deși a plecat cu gânduri mărețe la începutul anului. Fostul fundaș al lui Dinamo București a venit cu un discurs vehement. Fostul internațional român le-a sugerat tuturor să facă o strategie clară împotriva sa.

ADVERTISEMENT
„Ghicesc în ceai. Ce spune? Să mă votați pe mine! E simplu. Mă votați pe mine. Am ridicat mâna și vreau să fiu la duel. Mai ridică cineva mâna? Nu! Atunci, care e discuția, că nu înțeleg? Vrea cineva la duel? Nu! Eu vreau! Altă discuție? Nu!

ADVERTISEMENT
Bun, și atunci despre ce discutăm? Că nu am înțeles! Păi când e bine, nu mai vrea nimeni acasă. E foarte simplu. Uite eu vreau acasă, dați-mă afară. Și s-a terminat discuția”, a spus Gabi Tamaș, în una dintre edițiile de la Survivor România, potrivit unei filmări de pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș: ”Pe mine mă ține să mă duc la duel”

„Dacă mă ține, pe mine mă ține să mă duc la duel. Când vorbesc că mă ține, mă ține. Nu mă schimb ca alții. Dacă mâine vrei să pleci acasă și poimâine nu mai vrei, atunci despre ce vorbim? Toți vreți să stați, bun, prima variantă, Gabi Tamaș la duel și a doua care vreți voi.

Ce e atâta mare scofală? Hai să vorbim, păi nu am vorbit! Ce să mai vorbim? Eu vreau la duel, tu vrei la duel? Nu! Păi atunci ce vrei să vorbesc cu tine? Vreți să mă votați, votați-mă că mă duc la duel. Facem strategie, voturi, nebunilor!”, a completat Gabi Tamaș, în același video de pe social media.

ADVERTISEMENT

Fostul internațional român nu cere pentru prima oară să plece acasă. A afirmat același lucru și în urmă cu o lună. La momentul respectiv, fostul sportiv a subliniat că nu mai are motivația necesară pentru a lupta pentru marele premiu de la Survivor România.

Declarația fostului fotbalist a fost făcută în contextul în care echipa sa a pierdut jocul de comunicare. Din păcate, Faimoșii nu au câștigat deloc această probă, dovadă că nu au primit mesaje de la persoanele dragi pe care le-au lăsat acasă. Gabi Tamaș a transmis că este pregătit să renunțe.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Nici Hagi, nici Iordănescu! Înainte de a se stinge, Lucescu i-a spus lui...
iamsport.ro
Nici Hagi, nici Iordănescu! Înainte de a se stinge, Lucescu i-a spus lui Burleanu ce selecționer să aducă la națională: 'Singurul antrenor pentru care ar garanta!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!