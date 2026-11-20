ADVERTISEMENT

Reținut pentru 24 de ore după o bătaie în centrul Capitalei, Gabi Tamaș (43 de ani) a scăpat de închisoare și va sta în arest la domiciliu. La scurt timp după ce și-a aflat pedeapsa, managerul executiv al clubului ASA Târgu Mureș a apărut într-o imagine fabuloasă.

Plasat în arest la domiciliu, Gabi Tamaș a oferit imaginea zilei

După ce s-au încheiat audierile de la Judecătoria Sectorului 3 și a aflat că a fost plasat în arest la domiciliu, Gabi Tamaș a părăsit instanța. La ieșire, el a dat o scurtă declarație în care a mărturisit că-i pare rău pentru incident.

ADVERTISEMENT

Apoi, fostul internațional a plecat împreună cu avocatul său, Virgil Boglea, iar cei doi și-au făcut selfie în mașina acestuia. Apărătorul lui Tamaș a urcat poza pe rețelele de socializare, iar ca fundal sonor a ales melodia ”Hai acasă”, interpretată de Gil Dobrică. Postarea i-a plăcut atât de mult și fostului fundaș, care a redistribuit-o pe contul său de Instagram.

În ceea ce privește , anunțată în exclusivitate de FANATIK, Gabriel Tamaș consideră măsura prea dură și nedreaptă și va depune contestație prin avocatul său, cel care l-a apărat în trecut și pe Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF.

ADVERTISEMENT

Cartonaș roșu pentru Tamaș

Un alt moment neașteptat s-a petrecut imediat după ce Gabriel Tamaș și-a aflat pedeapsa și a părăsit Judecătoria de pe lângă Sectorul 3. Fostul fotbalist și-a acoperit fața în speranța că va putea trece neobservat, însă în fața clădirii (n.r. – Marian Moroșanu). ”Ai lovit fără minge doi adversari!”, i-a strigat acesta și i-a acordat cartonașul roșu.

ADVERTISEMENT

Gabi Tamaș nu se află la primul incident venit pe fondul consumului excesiv de alcool. FANATIK a prezentat în care a fost protagonist fostul fotbalist care a adunat 67 de selecții la naționala României.