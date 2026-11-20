Reținut pentru 24 de ore după o bătaie în centrul Capitalei, Gabi Tamaș (43 de ani) a scăpat de închisoare și va sta în arest la domiciliu. La scurt timp după ce și-a aflat pedeapsa, managerul executiv al clubului ASA Târgu Mureș a apărut într-o imagine fabuloasă.
După ce s-au încheiat audierile de la Judecătoria Sectorului 3 și a aflat că a fost plasat în arest la domiciliu, Gabi Tamaș a părăsit instanța. La ieșire, el a dat o scurtă declarație în care a mărturisit că-i pare rău pentru incident.
Apoi, fostul internațional a plecat împreună cu avocatul său, Virgil Boglea, iar cei doi și-au făcut selfie în mașina acestuia. Apărătorul lui Tamaș a urcat poza pe rețelele de socializare, iar ca fundal sonor a ales melodia ”Hai acasă”, interpretată de Gil Dobrică. Postarea i-a plăcut atât de mult și fostului fundaș, care a redistribuit-o pe contul său de Instagram.
În ceea ce privește decizia instanței, anunțată în exclusivitate de FANATIK, Gabriel Tamaș consideră măsura prea dură și nedreaptă și va depune contestație prin avocatul său, cel care l-a apărat în trecut și pe Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF.
Un alt moment neașteptat s-a petrecut imediat după ce Gabriel Tamaș și-a aflat pedeapsa și a părăsit Judecătoria de pe lângă Sectorul 3. Fostul fotbalist și-a acoperit fața în speranța că va putea trece neobservat, însă în fața clădirii a fost așteptat de cunoscutul activist civic Marian Ceaușescu (n.r. – Marian Moroșanu). ”Ai lovit fără minge doi adversari!”, i-a strigat acesta și i-a acordat cartonașul roșu.
Gabi Tamaș nu se află la primul incident venit pe fondul consumului excesiv de alcool. FANATIK a prezentat mai multe asemenea cazuri în care a fost protagonist fostul fotbalist care a adunat 67 de selecții la naționala României.