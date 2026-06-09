Gabi Tamaș și Dan Alexa au semnat „la pachet”! Ce emisiune vor prezenta la Antena

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Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt unii dintre cei mai apreciați foști internaționali. Cei doi nu au făcut performanță doar pe terenul de fotbal, ci și în emisiunile la care au participat. Cum Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic bate la ușă, echipa Tamaș – Alexa se va reuni.

Gabi Tamaș și Dan Alexa au semnat „la pachet” înainte de Campionatul Mondial

Gabi Tamaș a reușit să câștige nu mai puțin de două competiții în cadrul Antena, prima fiind Asia Express, unde a făcut echipă cu Dan Alexa, iar a doua . A astfel că cei doi vor avea o emisiune.

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Mai exact, foștii internaționali vor analiza fiecare meci de la Campionatul Mondial pe platforma de streaming Antena Play. Emisiunea se va numi „Fiertzi pe Mondial”, un format nou de entertainment şi analiză sportivă. Noul show va debuta pe 12 iunie, imediat după startul Campionatului Mondial de Fotbal.

În platou, alături de Gabi Tamaș și Dan Alexa, se vor afla Răzvan Simion, Dani Oțil, Cătălin Rizea şi Florin Ristei. Turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic va începe joi, 11 iunie, cu meciul Mexic – Africa de Sud. Turneul final va reuni în premieră 48 de echipe naționale, iar nu mai puțin de 104 meciuri vor avea loc.

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Ce au declarat Tamaș și Alexa despre noul format

La scurt timp după anunțul noului format „Fiertzi pe Mondial”, atât Dan Alexa, cât și Gabi Tamaș s-au arătat încântați de oportunitatea pusă în față. Campionatul Mondial de Fotbal este competiția supremă a acestui sport, astfel că miliarde de fani din toată lumea vor urmări de aproape turneul final de pe continentul american.

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„Din 12 iunie, suntem live pe AntenaPLAY, suntem Fiertzi pe Mondial şi împreună trecem prin tot ce a contat în ultimele 24 de ore: goluri, faze, controverse, suporteri, nebunie în tribune şi meciurile care urmează la Antena şi pe AntenaPLAY. Pe mine mă bucură foarte mult să pot participa la aşa ceva, căci Campionatul Mondial de fotbal e competiţia supremă a acestui sport. Sunt foarte bucuros că sunt şi cu păpuşica mea lângă mine”, a declarat Dan Alexa, conform .

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„Şi pentru mine e o plăcere să fac parte din acest proiect, în cadrul celei mai aşteptate competiţii din întreaga lume. Orice jucător îşi doreşte să ajungă la Campionatul Mondial, mi-am dorit şi eu, dar nu am ajuns. În schimb iată că am ajuns acum la Fiertzi pe Mondial! Aştept să văd spectacol şi multe surprize la acest mondial, iar noi, la Fiertzi pe Mondial vom veni cu un altfel de comentariu, căci până la urmă oamenii vor să audă şi dedesubturile acestui sport!”, a transmis Gabi Tamaș.