Gabi Tamaș și Dan Alexa, surprinși alături de gemenele celebre din România, după ce au câștigat Asia Express. „Vă ador”

Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt încă în centrul atenției după ce au câștigat Asia Express. Cei doi sunt invitați la numeroase emisiuni, oferă interviuri și vorbesc despre întreaga experiență.

Cine sunt gemenele Suzana și Daciana Vlad

Și iată că recent, cei doi s-au întâlnit și cu faimoasele gemene Suzana și Daciana Vlad. Menționăm faptul că cele două sunt interprete de muzică populară din Maramureș și sunt cât se poate de apreciate.

Au un public generos, piese superbe, iar atmosfera pe care o creează e una cât se poate de specială. Acestea vor să ducă mai departe tradiția folclorului românesc și sunt mândre de locul unde s-au născut.

Nu au au avut o viață ușoară, însă asta nu le-a împiedicat să viseze mai departe. Acestea și-au pierdut tatăl când aveau doar 18 ani, în noaptea de Revelion, iar momentul a fost unul cu adevărat dureros.

”Din nefericire, viața a fost destul de tristă cu mama. Noi l-am pierdut pe tata când aveam 18 ani, chiar în noaptea de revelion. Iar ea ne-a crescut singură de atunci. Nu i-a fost ușor deloc, fratele nostru era în primul an la liceu, iar noi ne pregăteam să dam examenul de Bacalaureat.

Atunci am simțit că s-a ruinat o parte din viața noastră, nu știam exact unde va duce drumul nostru, dacă mama noastră va avea puterea de a ne trimite la facultate”, dezvăluiau la un moment dat cele două pentru .

Cele două artiste, încântate de întâlnirea cu Gabi Tamaș și Dan Alexa

Și iată că pentru cele două a venit un alt moment special și anume întâlnirea cu Gabi Tamaș și Dan Alexa. Toți patru au fost prezenți în platoul Observator, unde au discutat despre competiție și nu numai.

Mai mult de atât, gemenele Suzana și Daciana Vlad erau sigure că cei doi o să câștige Asia Expres. Au pariat pe Dan Alexa și Gabi Tamaș, iar în final au avut dreptate. Și consideră că .

„Ne-ați văzut? Am avut bucuria de a fi azi în platou cu câștigătorii #Asia_Express, Dan Alexa și Gabi Tamaș! PS: am pariat aseară că ei vor fi câștigătorii și am avut dreptate. Felicitări băieți, ați meritat! Mulțumim ObservatorTv pentru invitație!”, au transmis cele două, în dreptul unei imagini postate pe Facebook.

Dan Alexa și Gabi Tamaș, experiență de neuitat la Asia Express

Menționăm faptul că după ce au câștigat Asia Expres, Dan Alexa și Gabi Tamaș au vorbit despre întreaga experiență. S-au bucurat enorm că au acceptat provocarea de la Antena 1 și nu au regretat de loc.

. A fost pentru prima oară când cei doi au reușit să se facă remarcați la cu totul altceva decât fotbal și tocmai din acest motiv bucuria e una și mai mare.

“E primul trofeu în afara a ce ştim noi să facem, în afara sportului, este trofeul vieţii noastre. Are Gabi o vorbă, e trofeul vieţii. Asia Express este despre viaţă, despre ceea ce te face fericit, te scoate din zona de confort şi înţelegi foarte multe după o astfel de emisiune şi te marchează pe viaţă.

Trofee noi am mai luat în sport, cupe, campionate… dar genul ăsta de trofeu e cu totul şi cu totul special, diferit şi cred că e cel mai important”, a declarat Dan Alexa, pentru .