Gabi Tamaș, soluție pentru echipa națională? Anunțul fundașului: „Experiența ajută uneori”

În vârstă de 37 de ani, Gabi Tamaș a revenit în Liga 1 și are evoluții foarte solide în tricoul celor de la FC Voluntari. Fostul internațional nu se gândește, însă, la o convocare din partea lui Mirel Rădoi.

Jucătorul ilfovenilor a anunțat, după remiza 1-1 cu Dinamo, că nu se mai gândește la echipa națională și că este de părere că selecționerul ar trebui să continue strategia reconstrucției și să mizeze pe fotbaliștii tineri.

Tamaș a vorbit și despre situația de la Dinamo și se declară total dezamăgit de modul în care a ajuns să se prezinte formația alături de care a reușit câteva dintre cele mai mari performanțe din carieră.

Gabi Tamaș, soluție pentru echipa națională? Fundașul nu mai așteaptă o convocare

Revenit în Liga 1, după ce a fost transferat de FC Voluntari de la Universitatea Cluj în această iarnă, Gabi Tamaș nu are de gând să se retragă, deși a ajuns la vârsta de 37 de ani. El continuă să aibă evoluții solide la nivelul primei ligi.

În ciuda jocului solid pe care îl arată, Tamaș nu crede că mai reprezintă o soluție pentru Mirel Rădoi și naționala României. El a dezvăluit după egalul cu Dinamo că nu așteaptă convocarea pentru partidele din finalul lunii, din preliminariile CM 2022.

„Convocare? E prea devreme, oricum nu prea mă mai gândesc eu la echipa națională, având în vedere vârsta pe care o am. Experiența ajută uneori, uneori nu. S-a plecat pe un drum la națională”, a spus Tamaș la Digisport.

Ce spune despre Dinamo: „Mă doare!”

Fundașul central care a evoluat și pentru Dinamo, club alături de care a câștigat trei trofee interne și pentru care a jucat și în cupele europene, făcând parte din echipa care a reușit „Minunea de la Liberec”, a deplâns situația clubului alb-roșu.

„Sunt mulțumit. Am avut câteva ocazii în superioritate numerică, dar ăsta e fotbalul până la urmă. Am ratat, am scos un punct, e bine că n-am pierdut. E bine că am arătat bine în a doua repriză.

Habar n-am nici eu, poate am schimbat sistemul și a mers mai bine. Per total, cred că cei din club sunt mulțumiți de noi. Da, a fost greu fără Bogdan Andone azi.

Păcat că n-am reușit să câștigăm. Bineînțeles că mă doare ce e la Dinamo. E păcat unde a ajuns clubul, dar sper să rezolve problemele pe viitor și să fie unde au fost mereu”, a încheiat Gabi Tamaș.