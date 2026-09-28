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Gabi Tamaș a numit marea problemă cu care se confruntă Gică Hagi la echipa națională: „Pe vremea lui nea Piţi nu se întâmpla”

Gabi Tamaș a analizat situația de la echipa națională și a numit o mare problemă cu care se confruntă Gică Hagi. Acesta a realizat o comparație cu perioada în care Victor Pițurcă se afla la cârma primei reprezentative.
Bogdan Mariș
28.09.2026 | 16:28
Gabi Tamas a numit marea problema cu care se confrunta Gica Hagi la echipa nationala Pe vremea lui nea Piti nu se intampla
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Gabi Tamaș (42 de ani) a numit marea problemă cu care se confruntă Gică Hagi (61 de ani) la echipa națională. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Înainte de partida pe care echipa națională a României o va disputa luni seară, de la ora 21:45, contra Bosniei pe Arena Națională, Gabi Tamaș (42 de ani) a criticat nivelul SuperLigii, campionat pe care îl consideră a fi inferior diviziilor secunde din alte țări. Fostul fundaș a subliniat și faptul că Gică Hagi (61 de ani) a convocat mai mulți fotbaliști care evoluează puțin la echipele de club.

Gabi Tamaș, comparație între naționala lui Gică Hagi și cea din „era Victor Pițurcă”

Gabi Tamaș a oferit un verdict dur cu privire la echipa națională, iar fostul fundaș a criticat și nivelul la care se află SuperLiga. „Ei nu înţeleg ceva (n.r. fanii care critică). Campionatul românesc e foarte slab şi nu ai o rază foarte mare de selecţie. Mult mai tare este o ligă secundă din altă ţară decât al nostru. Eu aşa văd lucrurile.

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Filosofia antrenorului este una, cred şi presupun, cine joacă cel mai mult trebuie să fie convocat, dar am văzut şi câţiva jucători care nu au jucat şi au fost convocaţi, ceea ce pe vremea lui nea Piţi nu se întâmpla”, a afirmat Tamaș la Antena 1. Fostul fundaș a evoluat sub comanda lui Victor Pițurcă în ultimele două mandate pe care tehnicianul le-a avut la naționala României, 2004-2009 și 2011-2014. Tamaș a fost integralist în toate meciurile pe care România le-a disputat la EURO 2008, singurul turneu final cu Victor Pițurcă pe bancă.

Ce urmează pentru „tricolori” în Liga Națiunilor

După partida cu Bosnia de la București, naționala României se va deplasa în Polonia, meciul contra echipei pregătite de Jan Urban urmând a se disputa pe 2 octombrie, de la ora 21:45. Apoi, pe 5 octombrie, „tricolorii” lui Gică Hagi vor întâlni Suedia la București în ultimul meci din această acțiune. Campania de Liga Națiunilor continuă în noiembrie, cu ultimele două partide din grupă, acasă contra Poloniei și în deplasare în Bosnia.

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Rezultatele pe care echipa națională le va obține în această grupă sunt foarte importante, deoarece vor avea un impact decisiv asupra urnelor pentru preliminariile EURO 2028, care se vor disputa anul viitor. România are nevoie de un parcurs foarte bun pentru a urca în urna 2 înainte de tragerea la sorți care va avea loc pe 6 decembrie.

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