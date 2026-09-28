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Înainte de partida pe care echipa națională a României o va disputa luni seară, de la ora 21:45, contra Bosniei pe Arena Națională, Gabi Tamaș (42 de ani) a criticat nivelul SuperLigii, campionat pe care îl consideră a fi inferior diviziilor secunde din alte țări. Fostul fundaș a subliniat și faptul că Gică Hagi (61 de ani) a convocat mai mulți fotbaliști care evoluează puțin la echipele de club.

Gabi Tamaș, comparație între naționala lui Gică Hagi și cea din „era Victor Pițurcă”

Gabi Tamaș a oferit un verdict dur cu privire la echipa națională, iar fostul fundaș a criticat și nivelul la care se află SuperLiga. „Ei nu înţeleg ceva (n.r. fanii care critică). Campionatul românesc e foarte slab şi nu ai o rază foarte mare de selecţie. Mult mai tare este o ligă secundă din altă ţară decât al nostru. Eu aşa văd lucrurile.

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Filosofia antrenorului este una, cred şi presupun, cine joacă cel mai mult trebuie să fie convocat, dar am văzut şi câţiva jucători care nu au jucat şi au fost convocaţi, ceea ce pe vremea lui nea Piţi nu se întâmpla”, a afirmat Tamaș la . Fostul fundaș a evoluat sub comanda lui Victor Pițurcă în ultimele două mandate pe care tehnicianul le-a avut la naționala României, 2004-2009 și 2011-2014. Tamaș a fost integralist în toate meciurile pe care România le-a disputat la EURO 2008, singurul turneu final cu Victor Pițurcă pe bancă.

Ce urmează pentru „tricolori” în Liga Națiunilor

După partida cu Bosnia de la București, naționala României se va deplasa în Polonia, meciul contra echipei pregătite de Jan Urban urmând a se disputa pe 2 octombrie, de la ora 21:45. Apoi, pe 5 octombrie, „tricolorii” lui vor întâlni Suedia la București în ultimul meci din această acțiune. Campania de Liga Națiunilor continuă în noiembrie, cu ultimele două partide din grupă, acasă contra Poloniei și în deplasare în Bosnia.

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Rezultatele pe care echipa națională le va obține în această grupă sunt foarte importante, deoarece vor avea un impact decisiv asupra urnelor pentru , care se vor disputa anul viitor. România are nevoie de un parcurs foarte bun pentru a urca în urna 2 înainte de tragerea la sorți care va avea loc pe 6 decembrie.