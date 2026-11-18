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, fostul fundaș a ajuns din nou pe mâna oamenilor legii, în urma unei altercații fizice petrecute în Capitală. Potrivit informațiilor obținute de , incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:00, în zona Centrului Vechi din București.

Gabi Tamaș, reținut de autorități după o bătaie în Centrul Vechi

Potrivit GSP.ro, Gabi Tamaș a fost implicat într-un conflict spontan cu alți doi bărbați (în jur de 30 de ani), în plină noapte, pe fondul consumului de alcool. Spiritele s-au încins rapid, iar discuțiile au degenerat într-o bătaie în toată regla. „Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a fost de natură fizică”, au precizat surse oficiale din Poliție, citate de GSP.

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și c a fost ridicat și transportat la o secție de Poliție pentru audieri imediat după conflictul avut. Deși la momentul intervenției cele două persoane vătămate au refuzat să fie transportate la spital și nu au depus o plângere penală oficială pe numele fostului fotbalist, autoritățile nu l-au lăsat fără urmări. Polițiștii au deschis cercetări din oficiu pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Rămâne de văzut dacă cei doi bărbați implicați în conflict se vor răzgândi și vor depune plângeri în perioada următoare, lucru care ar complica situația juridică a fostului fundaș central. Până acum, Gabi Tamaș nu a putut fi contactat pentru o primă reacție cu privire la cele întâmplate.

Gabi Tamaș, conflict și la ASA Târgu Mureș. Reproșurile aduse

ASA Târgu Mureș traversează o criză profundă de rezultate în Liga a 2-a. Situația delicată a echipei l-a împins pe Gabi Tamaș la începutul acestei luni să iasă cu un . Oficialul clubului s-a arătat profund nemulțumit, în special de lipsa de implicare financiară a autorităților locale, considerând că fără sprijinul acestora echipa nu poate ataca promovarea în SuperLiga. „De ei depinde, nu de noi.

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Noi am făcut toate demersurile către ei, acum așteptăm răspunsurile lor. Să nu se mai supere lumea că s-a dat un comunicat de presă. Am bătut la ușă de fiecare dată. Indiferent de decizie, trebuie să ne anunțe. Pentru mine e foarte simplu să mă ridic de la masă să plec către Brașov. Dacă noi ne mulțumim cu puțin, asta înseamnă că suntem niște oameni mici.”, a declarat fostul internațional, în timpul unei conferințe de presă. După 13 etape scurse din eșalonul secund, ASA Târgu Mureș ocupă poziția a 17-a, cu doar 11 puncte. Sezonul trecut, echipa ratase la mustață prezența în play-off, fiind depășită cu doar 2 puncte de Steaua.