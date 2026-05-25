Gabi Tamaș, un nou scandal la Survivor România. Decizia luată de producătorii de la Antena 1

ADVERTISEMENT

Filmările pentru Survivor România s-au încheiat și participanții au ajuns acasă. Pe micile ecrane reality show-ul rulează în continuare, iar Gabi Tamaș a fost observat în timp ce este implicat într-un nou scandal. Ce s-a întâmplat în Republica Dominicană.

O altă dispută îl vizează pe Gabi Tamaș, la Survivor România

Gabi Tamaș (42 ani) a revenit în fotbalul românesc, la câteva luni după ce și-a dat demisia de la Concordia Chiajna. A luat această hotărâre pentru a pleca la Survivor România, iar acum . Fostul internațional român are toate motivele să fie mândru de felul în care evoluează lucrurile în viața sa.

ADVERTISEMENT

Din păcate, Faimosul de la Antena 1 nu are parte de liniște, deși dă totul pentru a câștiga premiul cel mare. Recent, a fost protagonistul unei alte dispute, după ce pe parcursul emisiunii a provocat mai multe scandaluri. De această dată ar fi avut o ieșire nervoasă în fața clubului Coco Bongo, după o petrecere inedită.

Conform paginii Viperele Vesele, fostul jucător de fotbal ar fi refuzat să plece din locație împreună cu echipa. În imaginile din social media s-a văzut cum situația degenerează și celebrul sportiv se ceartă cu o blondă. Montajul nu a fost difuzat pe micile ecrane, cu toate că ceilalți concurenți au fost afectați de această situație.

ADVERTISEMENT

„Antena 1 a difuzat reward-ul de la Coco Bongo, însă a avut grijă să fie lăsate în afara montajului exact momentele care ar fi schimbat complet percepția publicului despre Gabi Tamaș”, este mesajul pe care l-au transmis , legat de momentul tensionat cu Gabi Tamaș.

ADVERTISEMENT

Cum a fost taxat Gabi Tamaș

Toată lumea se aștepta ca producătorii de la Survivor România să-i dea lui Gabi Tamaș ocazia să-și explice comportamentul inadecvat. În realitate, fostul internațional român a fost taxat pentru ieșirea nepotrivită. Acesta a fost tăiat la testimoniale, unde ar fi putut să vorbească despre felul în care a reacționat în club.

ADVERTISEMENT

„Oficial, în fața victimelor agresiunilor lui Tamaș, motivul invocat ar fi fost «CNA-ul». În realitate, postul Antena 1 pare dispus să îi protejeze imaginea cu orice preț și să îl împingă spre statutul de mare câștigător al sezonului, indiferent de comportamentul agresiv avut în acea noapte.

Vă reamintim că, aflat într-o stare avansată de ebrietate și refuzând să plece din locație împreună cu echipa, Tamaș a devenit violent cu membrii producției, scene despre care v-am relatat deja pe larg”, au completat Viperele Vesele. Pe de altă parte, Gabi Tamaș a primit numeroase comentarii de la cei care-l urmăresc în mediul virtual.

ADVERTISEMENT

Majoritatea îi condamnă pe concurenții de la Survivor România pentru că acceptă să fie jigniți de fostul fotbalist. Internauții sunt de părere că acesta a fost mereu susținut de producătorii de la Antena 1. Mai mult, mulți consideră că a avut un tratament preferențial de-a lungul filmărilor. Ei s-au referit la faptul că a avut „băutură, țigări și telefon la discreție”.

Din fericire, soția lui Gabi Tamaș nu a fost luată în vizor de oameni. Frumoasa șatenă nu a fost pusă la zid pentru comportamentul partenerului de viață care-i este alături de peste 20 de ani. Aceasta este focusată pe carieră și pe felul în care arată în imaginile de pe rețelele de socializare, dovadă că