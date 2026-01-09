Gabi Tamaș vs Adi Petre! Cine a câștigat duelul fotbaliștilor de la Survivor România

ADVERTISEMENT

După experiența de la Asia Express, Gabriel Tamaș a decis că are nevoie de o nouă provocare, iar de această dată a mers la Survivor. Încă din prima seară l-a înfruntat pe Adi Petre, fotbalistul din echipa războinicilor.

Cine a câștigat duelul Gabi Tamaș – Adi Petre din prima probă de la Survivor România

Gabi Tamaș a câștigat Asia Express alături de Dan Alexa, iar acum a mers într-o competiție cu totul diferită. Fostul fotbalist concurează la Survivor România în echipa faimoșilor și dorește să ajungă cât mai sus și în această emisiune.

ADVERTISEMENT

Adi Petre a fost un talent foarte mare al generației sale, însă accidentările repetate l-au făcut să se piardă încă de la vârsta maturității fotbalistice. În acest moment el are 27 de ani, însă nu a mai evoluat la nivel înalt din sezonul 2021/2022, când a făcut un sezon bun pentru Farul Constanța.

Cei doi s-au întâlnit în duel direct încă din prima seară a emisiunii. Proba a constat într-un traseu cu mai multe obstacole, la finalul căruia ambii au fost nevoiți să arunce cu mingi de handbal în trei coșuri situate la o distanță considerabilă. Deși Tamaș a început mai bine, Adi Petre l-a ajuns pe parcurs, iar cei doi au început să arunce la țintă în același timp. Veteranul Tamaș nu a avut cea mai bună precizie și a fost învins de Petre, care a dus punctul său în tabăra războinicilor.

ADVERTISEMENT

Cine este Adrian Petre și ce a reușit în fotbal

Deși Adrian Petre nu e încă oficial retras, cu toate că și-a exprimat această intenție, fostul atacant de la FCSB, Farul sau UTA joacă la un nivel foarte scăzut în Liga a III-a pentru CS Păulești. El a început fotbalul la Arad, unde a marcat pe bandă rulantă pentru UTA în divizia secundă. Aceste performanțe i-au adus un transfer surprinzător în Danemarca, la Esbjerg, pentru o sumă de 500.000 de euro. El a continuat performanțele uluitoare în liga a II-a daneză, urmând să promoveze în prima ligă.

ADVERTISEMENT

În 35 de meciuri în campionatul Danemarcei, Adrian Petre a înscris 8 goluri și a oferit 4 pase decisive, iar FCSB a pus rapid ochii pe el. Din păcate, el nu a confirmat pentru echipa roș-albastră, iar din acel moment cariera sa a cunoscut un vizibil declin. Deși Gică Hagi a reușit să-l „reusciteze” într-un sezon în care a marcat de 9 ori pentru Farul Constanța,