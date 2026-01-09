Sport

Gabi Tamaș vs Adi Petre! Cine a câștigat duelul fotbaliștilor de la Survivor România

Prima zi din Survivor România i-a pus față în față pe Gabi Tamaș și Adi Petre, întâlnire ce a reprezentat „duelul fotbaliștilor”. Cine a câștigat punctul pentru echipa sa
Ciprian Păvăleanu
10.01.2026 | 00:27
Gabi Tamas vs Adi Petre Cine a castigat duelul fotbalistilor de la Survivor Romania
ULTIMA ORĂ
Gabi Tamaș și Adrian Petre s-au confruntat încă din primul episod la Survivor 2026. Foto: Colaj sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

După experiența de la Asia Express, Gabriel Tamaș a decis că are nevoie de o nouă provocare, iar de această dată a mers la Survivor. Încă din prima seară l-a înfruntat pe Adi Petre, fotbalistul din echipa războinicilor.

Cine a câștigat duelul Gabi Tamaș – Adi Petre din prima probă de la Survivor România

Gabi Tamaș a câștigat Asia Express alături de Dan Alexa, iar acum a mers într-o competiție cu totul diferită. Fostul fotbalist concurează la Survivor România în echipa faimoșilor și dorește să ajungă cât mai sus și în această emisiune.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, din echipa războinicilor face parte un alt fotbalist. Adi Petre a fost un talent foarte mare al generației sale, însă accidentările repetate l-au făcut să se piardă încă de la vârsta maturității fotbalistice. În acest moment el are 27 de ani, însă nu a mai evoluat la nivel înalt din sezonul 2021/2022, când a făcut un sezon bun pentru Farul Constanța.

Cei doi s-au întâlnit în duel direct încă din prima seară a emisiunii. Proba a constat într-un traseu cu mai multe obstacole, la finalul căruia ambii au fost nevoiți să arunce cu mingi de handbal în trei coșuri situate la o distanță considerabilă. Deși Tamaș a început mai bine, Adi Petre l-a ajuns pe parcurs, iar cei doi au început să arunce la țintă în același timp. Veteranul Tamaș nu a avut cea mai bună precizie și a fost învins de Petre, care a dus punctul său în tabăra războinicilor.

ADVERTISEMENT
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și...
Digi24.ro
Culisele cursei globale pentru scăparea lui Maduro: întâlnirea secretă de la Vatican și oferta Rusiei

Cine este Adrian Petre și ce a reușit în fotbal

Deși Adrian Petre nu e încă oficial retras, cu toate că și-a exprimat această intenție, fostul atacant de la FCSB, Farul sau UTA joacă la un nivel foarte scăzut în Liga a III-a pentru CS Păulești. El a început fotbalul la Arad, unde a marcat pe bandă rulantă pentru UTA în divizia secundă. Aceste performanțe i-au adus un transfer surprinzător în Danemarca, la Esbjerg, pentru o sumă de 500.000 de euro. El a continuat performanțele uluitoare în liga a II-a daneză, urmând să promoveze în prima ligă.

ADVERTISEMENT
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul...
Digisport.ro
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților

În 35 de meciuri în campionatul Danemarcei, Adrian Petre a înscris 8 goluri și a oferit 4 pase decisive, iar FCSB a pus rapid ochii pe el. Din păcate, el nu a confirmat pentru echipa roș-albastră, iar din acel moment cariera sa a cunoscut un vizibil declin. Deși Gică Hagi a reușit să-l „reusciteze” într-un sezon în care a marcat de 9 ori pentru Farul Constanța, accidentările și-au spus cuvântul și l-au făcut să-și dorească încheierea carierei încă de la vârsta de 26 de ani.

Europa, rețetă financiară senzațională pentru Mihai Rotaru! Câți spectatori a avut Universitatea Craiova...
Fanatik
Europa, rețetă financiară senzațională pentru Mihai Rotaru! Câți spectatori a avut Universitatea Craiova pe „Oblemenco“ în Conference League
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fosta „perlă” a lui Gică Hagi nu...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fosta „perlă” a lui Gică Hagi nu a rezistat nici două luni în străinătate! Mesajul jucătorului
Transferul zilei în SuperLiga! Mijlocașul format de Sporting Lisabona vine în România. Exclusiv
Fanatik
Transferul zilei în SuperLiga! Mijlocașul format de Sporting Lisabona vine în România. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3...
iamsport.ro
Legenda Stelei îi DISTRUGE pe Dobrin și pe Balaci: 'Au jucat fotbal 3 ani și au dispărut! Ilie nu a fost băiat serios, pe Gicu nu puteai să contezi, să mergi la luptă cu el'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!