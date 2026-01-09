Gabi Tamaș vs Adi Petre! Cine a câștigat duelul fotbaliștilor de la Survivor România

După experiența de la Asia Express, Gabriel Tamaș a decis că are nevoie de o nouă provocare, iar de această dată a mers la Survivor. Încă din prima seară l-a înfruntat pe Adi Petre, fotbalistul din echipa războinicilor.
Gabi Tamaș a câștigat Asia Express alături de Dan Alexa, iar acum a mers într-o competiție cu totul diferită. Fostul fotbalist concurează la Survivor România în echipa faimoșilor și dorește să ajungă cât mai sus și în această emisiune.
De partea cealaltă, din echipa războinicilor face parte un alt fotbalist. Adi Petre a fost un talent foarte mare al generației sale, însă accidentările repetate l-au făcut să se piardă încă de la vârsta maturității fotbalistice. În acest moment el are 27 de ani, însă nu a mai evoluat la nivel înalt din sezonul 2021/2022, când a făcut un sezon bun pentru Farul Constanța.
Cei doi s-au întâlnit în duel direct încă din prima seară a emisiunii. Proba a constat într-un traseu cu mai multe obstacole, la finalul căruia ambii au fost nevoiți să arunce cu mingi de handbal în trei coșuri situate la o distanță considerabilă. Deși Tamaș a început mai bine, Adi Petre l-a ajuns pe parcurs, iar cei doi au început să arunce la țintă în același timp. Veteranul Tamaș nu a avut cea mai bună precizie și a fost învins de Petre, care a dus punctul său în tabăra războinicilor.
Deși Adrian Petre nu e încă oficial retras, cu toate că și-a exprimat această intenție, fostul atacant de la FCSB, Farul sau UTA joacă la un nivel foarte scăzut în Liga a III-a pentru CS Păulești. El a început fotbalul la Arad, unde a marcat pe bandă rulantă pentru UTA în divizia secundă. Aceste performanțe i-au adus un transfer surprinzător în Danemarca, la Esbjerg, pentru o sumă de 500.000 de euro. El a continuat performanțele uluitoare în liga a II-a daneză, urmând să promoveze în prima ligă.
În 35 de meciuri în campionatul Danemarcei, Adrian Petre a înscris 8 goluri și a oferit 4 pase decisive, iar FCSB a pus rapid ochii pe el. Din păcate, el nu a confirmat pentru echipa roș-albastră, iar din acel moment cariera sa a cunoscut un vizibil declin. Deși Gică Hagi a reușit să-l „reusciteze” într-un sezon în care a marcat de 9 ori pentru Farul Constanța, accidentările și-au spus cuvântul și l-au făcut să-și dorească încheierea carierei încă de la vârsta de 26 de ani.