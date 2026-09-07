Sport

Motivul pentru care Gabi Torje a făcut performanță în fotbal. L-a dezvăluit la Asia Express

Gabi Torje a explicat cum a reușit să urce pe culmile succesului în sportul pe care l-a practicat. A dat cărțile pe față într-o emisiune de la Antena 1.
Alexa Serdan
07.09.2026 | 18:50
Motivul pentru care Gabi Torje a facut performanta in fotbal La dezvaluit la Asia Express
Ce a povestit Gabi Torje la Asia Express. Sursa foto: Instagram.com
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Descoperă în paragrafele următoare care este, în realitate, motivul principal pentru care Gabi Torje a făcut performanță în fotbal. A început să joace prima oară la Poli Timișoara, apoi a bifat contracte cu Dinamo, Espanyol, Konyaspor, Terek Grozny și Sivasspor.

Gabi Torje, declarație uimitoare despre cariera sa, la Antena 1

A plecat la Asia Express cu multă încredere, iar la revenirea în România a făcut câteva dezvăluiri. Pe o rețea de socializare Gabi Torje (36 ani) a recurs la o postare care i-a pus pe mulți pe gânduri. Fostul fotbalist a părut marcat de experiența de la Asia Express, emisiune care a debutat pe micile ecrane pe 6 septembrie 2026.

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Prima ediție difuzată la Antena 1 l-a făcut pe concurent să spună motivul pentru care a făcut performanță în fotbal. Fostul jucător retras din activitatea competițională în anul 2024, după perioada petrecută la AFC Câmpulung Muscel, a subliniat că a venit pe lume într-o familie modestă. Părinții săi nu au avut o situație materială prea bună.

Fostul fotbalist născut în orașul Timișoara a fost motivat de această problemă, dorința sa de a evolua fiind uriașă. Actualul analist sportiv și director sportiv la ACSM Oltenița a discutat pe marginea acestui subiect și cu alte ocazii. Cu toate acestea, acum a punctat faptul că este mândru de reușitele sale din carieră.

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„Mi-a plăcut să fac sport de mic, jucam fotbal toată ziua. Ceea ce m-a făcut să-mi doresc să fac performanță a fost faptul că am fost o familie cu multe nevoi. Lucrul acesta m-a făcut să ajung foarte repede să câștig și bani din acest sport. Sunt mândru de ceea ce am realizat în toată această carieră a mea”, a povestit Gabi Torje, la Asia Express.

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De ce a ales să participe la Asis Express

Gabi Torje a demonstrat că este ambițios și în afara terenului de fotbal. Fostul sportiv a impresionat pentru că a ajuns primul la Irina Fodor, în prima cursă a noului sezon de la Antena 1. El face echipă cu un luptător pe numele Alin Alexuc, cei doi alegând să facă acest pas atât pentru a ieși din zona de confort, cât și pentru experiența în sine.

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Fostul dinamovist a fost ofertat prima oară în anul 2025, dar nu a putut accepta propunerea. A doua oară a decis să nu mai stea deloc pe gânduri. Fostul sportiv vrea să trăiască fără să știe dinainte toate detaliile, dar și să cunoască oameni noi și locuri interesante. Mai mult, a primtit sfaturi prețioase de la Gabi Tamaș, cel care a câștigat competiția sezonul anterior.

„Mi-am dorit să particip la această competiție. Anul trecut a fost prima propunere pentru mine, însă nu s-a putut atunci. A fost anul acesta cu Alexuc. A fost o alegere foarte bună pentru că suntem doi prieteni foarte buni, doi oameni care ne cunoaștem foarte bine. A fost o experiență unică și senzațională.

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N-am prea vorbit foarte mult de competiție cu Gabi Tamaș. Voiam să mă duc la o competiție de genul sau la o emisiune fără să știu ce se va întâmpla. Așa că ceea ce l-am întrebat pe el a fost doar de haine, ce haine am nevoie. Și el mi-a zis: «Nu-ți lua atât de multe, ia-ți să fii cât mai comod și cât mai relaxat pe traseu»”, a declarat Gabi Torje pentru libertatea.ro.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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