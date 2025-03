Gabi Torje, detalii despre cearta cu selecționerul care l-a interzis la echipa națională: “Nu mi-am ținut gura”

Gabriel Torje, ajuns la vârsta de 35 de ani, are un CV bogat. Recent, fostul dinamovist a rememorat momentul care l-a costat convocarea la echipa națională a României după o ceartă cu fostul selecționer.

De ce nu a mai fost convocat Gabriel Torje la echipa națională

În toamna anului trecut, Gabriel Torje semna cu divizionara secundă Câmpulung Muscel, La începutul acestui an,

Rămas momentan fără angajament, Torje a povestit ce s-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani la echipa națională, când „tricolorii” erau pregătiți de Christoph Daum, Fostul dinamovist a dezvăluit momentul care l-a costat definitiv convocarea la prima reprezentativă.

„Gura nu mi-a tăcut niciodată!”

„Eu am fost convocat prima dată de Răzvan Lucescu, la Piatra Neamț, cu Albania. Când m-am dus am fost direct titular. Când n-am mai jucat titular la echipa națională nici nu am mai fost convocat. Au fost meciuri în care am intrat pe parcurs, dar n-am mai fost titular.

Momentul Rusia cu Christoph Daum, Dumnezeu să-l ierte, când m-a convocat atunci și nu mi-am ținut gura după greșelile făcute, a contat. Eu mi-am asumat mereu ce am greșit. Gura nu mi-a tăcut niciodată. Era vorba de ceea ce făcea în cantonamentul echipei (n.r. faza cu autocarul). Am făcut în momentul acela din frustrare că nu am fost convocat.

A fost un ego al meu! Asta m-a costat și nu am mai fost convocat. Mi-am asumat. Dacă aș fi fost numărul unu la echipa mea de club, pentru că și asta a contat. Eram în Rusia. Dacă aș fi fost numărul 1 poate că aș fi fost convocat. Nici n-am demonstrat pe teren, am și vorbit și astea toate adunate au dus să nu mai fiu convocat la națională.”, a spus Gabriel Torje, pentru

Christoph Daum a povestit în cartea sa despre conflictul cu Torje

. Fostul selecționer al României a descris conflictul pe care l-a avut la acel moment cu Gabriel Torje, înaintea unui meci cu Danemarca.

„Unul singur a ieșit din rând, un jucător care mereu avea ceva de comentat, el povestind presei, după câteva luni, că îi pusesem să împingă autocarul.

A folosit cuvântul ’împinge’ în loc de ’trage’. Evident, jucătorul în cauză nu înțelesese rostul acțiunii și, mai mult, a redat-o într-un mod fals”, a scris Daum, în cartea sa.