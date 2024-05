Gabi Torje e fericit pentru victoria lui Dinamo cu Csikszereda: ”E greu să se mai întâmple ceva în retur”

”Cânii” sunt fericiți. , contând pentru prima manșă a barajului de menținere/promovare în SuperLiga, disputat luni seară, 20 mai, pe Arena Națională, și sunt ca și salvați de la retrogradare.

Fostul fotbalist dinamovist Gabriel Torje (34 de ani) consideră că scorul nu reflectă pe deplin diferența de valoare dintre cele două echipe.

”Am văzut meciul. Dinamo a făcut un meci foarte bun și cred că merita să câștige mult mai categoric. S-a văzut diferența. Dinamo o echipă valoroasă, cu suporteri minunați, cu stadion plin. S-a văzut că jucătorii au fost motivați și au avut o dorință foarte mare de victorie. Cred că dacă ar fi deschis scorul în primele minute, la acele ocazii mari, proporțiile scorului erau mult mai mari.

Dinamo a demonstrat că nu este echipă care să ajungă să joace barajul pentru evitarea retrogradării. A avut foarte multe meciuri și în play-out când a condus și a pierdut puncte importante pe final. Acolo s-a făcut diferența. Dacă măcar în trei din șase meciuri reușea să țină de rezultat acum erau în vacanță”, a declarat Gabi Torje, pentru FANATIK.

Chiar dacă Dinamo a demonstrat că este cu o clasă peste Csikszereda, , le recomandă alb-roșiilor să trateze la fel de serios și returul de la Miercurea Ciuc, programat luni, 27 mai, de la ora 20:00, pentru a evita orice surpriză.

”În fotbal orice este posibil. Pentru a nu avea surprize, cei de la Dinamo trebuie să meargă concentrați acolo, să fie pregătiți de un meci foarte greu, pentru că și gazdele vor pune presiune, susținute și de spectatori.

Sigur sunt conștienți și jucătorii de acest lucru, iar antrenorul îi va pregăti pentru așa ceva. E clar că și fanii lui Dinamo vor face deplasarea la Miercurea Ciuc și vor susține echipa. Sincer, cred însă că este greu să se mai întâmple ceva în retur, iar Dinamo va rămâne în SuperLiga”, a mai precizat Gabi Torje, în prezent jucător în Liga 2, la Concordia Chiajna.

Fostul internațional are numai cuvinte de laudă la adresa lui Dennis Politic, fotbalistul care a decis prin dubla sa meciul tur cu Csikszereda: ”E fotbalist bun. A făcut diferența cu Csikszereda. Era important pentru un jucător tânăr ca el, într-un moment așa de important, să iasă la rampă. Felicitări lui!”.

Nu vreau să compar barajul nostru cu U Cluj cu acest baraj cu Csikszereda. Nu are rost. Chiar dacă am avut o dezamăgire când am plecat de la Dinamo, pentru că am retrogradat și n-am putut să ajut echipa, mă bucur în continuare și sunt alături cu sufletul alături de Dinamo și le urez multă, multă baftă” – Gabriel Torje, extremă Concordia Chiajna