Gabi Torje, fair-play după faza eliminării din Dinamo – UTA 2-2: „Nu m-a lovit tare. Dacă lua doar galben nu se supăra nimeni”

Gazdele au condus cu 2-0, golurle fiind marcate de Torje (7), Sorescu (54, din penalty), respectiv Miculescu (62 și 90+5). Echipa oaspete a jucat în partea a doua în inferioritate, după ce Batha a fost eliminat în secundele de prelungire ale primei reprize.

„Este dureros ce s-a întâmplat, pentru că am avut meciul în mână. Am controlat partida. Nu știu dacă din punct de vedere al posesiei, dar am avut ocazii mai multe. Dar acesta este fotbalul. Când nu bagi tu mingea în poartă, ocaziile se răzbună”, a declarat la Digi Sport veteranul din lotul lui Rednic.

A fost eliminat un jucător, nu cinci

s-a referit și la faptul că echipa lui a scăpat victoria printre degete, deși a jucat o repriză în superioritate, după eliminarea lui Bartha pentru un cot aplicat în figură aplicat chiar lui Torje.

„Din punctul meu de vedere, eliminarea nu a contat în stabilirea rezultatului final. Când joci cu un om mai puțin nu poți să spui că adversarii pot înscrie mai ușor. Până la urmă, este vorba de un singur jucător, nu de cinci”, a explicat Torje.

Jucătorul s-a referit și la evoluția echipei. „Nu știu dacă am suferit din punct de vedere fizic. Este adevărat că s-a făcut foarte mult sacrificiu în prima repriză, dar așa trebuie câștigate punctele. Toată lumea trebuie să alerge”, a mai spus el.

În ceea ce privește scorul final, stabilit în minutul 90+5, practic, în ultimele secunde ale prelungirilor, Torje a precizat: „sunt mulți factori care au influențat rezultatul, sunt foarte mulți ‘dacă’. Dar eu zic să vedem partea bună. Este un rezultat de egalitate .

Foarte mulți oameni spun că UTA este o echipă care se apără foarte bine, stă bine în teren și s-a văzut acest lucru și în meciul cu noi. Noi am câștigat un punct și mergem înainte pe drumul acesta. Dar, după cum au evoluat lucrurile azi, am pierdut două puncte”.

Torje a intrat din cauza accidentării lui Matei

În ceea ce privește nivelul lui de pregătire, Torje a fost foarte explicit: „când nu o să mai pot, din punct de vedere fizic, nu voi mai juca. În ceea ce privește meciul de azi, nu era planificat să fiu în teren.

Discutasem ieri cu nea Mircea să nu intru, dar accidentarea lui Cosmin Matei a făcut ca eu să fiu titular. A fost destul de greu, pentru că eu abia miercuri m-am antrenat cu echipa, după o pauză de 9 zile”.

Există respect reciproc

Mijlocașul „câinilor” s-a referit și la faza din ultimele secunde ale primei reprize, când a fost eliminat Batha. „Am fost lovit cu cotul și a fost decizia arbitrului să dea cartonaș roșu. Nu m-a lovit tare. Eu nu am comentat niciodată deciziile arbitrilor, nici când a fost eliminat Flip la meciul cu FCSB și nu o s-o fac nici acum.

Arbitrii decid în funcție de ceea ce văd într-o fracțiune de secundă. Eu cred că dacă ar fi acordat cartonaș galben nu s-ar fi supărat nimeni. Așa cum nu s-a supărat nimeni că Batha a luat cartonaș roșu.

Nu mă știu personal cu el, nu suntem prieteni, dar suntem colegi de meserie, ca să zic așa. Din acest motiv, ne respectăm reciproc”, a încheiat jucătorul lui Dinamo.