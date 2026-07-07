Gabi Torje, marcat de experiența Asia Express? Ce gest a făcut pentru concurenții unei emisiuni din Israel

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Mulți se întreabă cum a fost Asia Express pentru Gabi Torje. Iată că într-o postare de pe rețelele de socializare a dat de înțeles că a rămas marcat de experiența de la Antena 1. A venit cu o dezvăluire uimitoare.

Cum l-a marcat Asia Express pe Gabi Torje

A fost plecat o perioadă destul de lungă din țară pentru o competiție dură care i-a lăsat semne. Asia Express și-a pus amprenta asupra lui Gabi Torje (36 ani), la întoarcere având parte de numeroase momente unice. În unul dintre acestea analistul sportiv .

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De asemenea, altă dată a fost surprins într-o ipostază surprinzătoare. A luat atitudine în timp ce se deplasa cu mașina personală prin București. Într-o postare din online a dezvăluit gestul uimitor pe care l-a făcut pentru participanții unui reality show din Israel. Acesta este asemănător cu cel produs de Antena 1 unde a făcut echipă cu Alin Alexuc Ciurariu.

Având în vedere experiența prin care a trecut la începutul acestui an a decis să le întindă o mână de ajutor unor concurenți. Aceștia făceau autostopul, considerat cel mai greu pentru majoritatea celor care au mers în astfel de emisiuni TV. Prin urmare, nu a stat deloc pe gânduri.

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„Roata se întoarce! Zilele trecute plecam de la o filmare când, pe marginea drumului, am zărit o echipă de concurenți de la Amazing Race, varianta din Israel. Și ce să vezi? Erau la autostop! În secunda doi am tras pe dreapta și le-am spus să urce, că îi duc eu unde au nevoie.

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Știu foarte bine ce înseamnă autostopul într-o astfel de competiție și o să vedeți și voi din toamnă, la Asia Express. Zis și făcut, oamenii și-au pus rucsacurile în mașină, doar că a apărut o mică problemă. «Are you Uber?», mă întreabă ei. «Nu…». «Nu avem voie să circulăm decât cu Uber sau taxi»”, a explicat Gabi Torje, pe contul de Instagram.

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”Spiritul competiției te urmărește oriunde ai merge”

„Nu i-am dus personal, le-am plătit doar mașina, dar vă spun sincer că, atunci când i-am văzut, am retrăit instant toate emoțiile din Asia. Se pare că spiritul competiției te urmărește oriunde ai merge. Asia Express continuă!”, a completat analistul sportiv.

În comentarii Gabi Torje a primit numai laude și aprecieri de la fani. „Cât de tare”, a exclamat prezentatoarea Simona Țăranu. De asemenea, fanii fostului internațional român au apreciat gestul pe care acesta l-a făcut în semn de solidaritate. „Ce frumos”, „Fain” sau „Haha ce tare”, au scris aceștia în mediul online.

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Se pare că fotbalistul care nu a mai fost activ în sport de peste un an are o comunitate mare în social media. O persoană care îl urmărește a venit cu o informație prețioasă despre reality show-ul care se produce în Israel. Aceasta a transmis că cei doi concurenți au ajuns primii la finish. Punctul final a fost pus în Parcul Carol.

„Unii ar spune că sunt imigranți!”, i-a scris o altă persoană sportivului care a reacționat instant. „Așa ne vedeau și pe noi în Asia Express”, a răspuns Gabi Torje. Cu siguranță, legat de emisiunea de la Antena 1 are multe povești pe care le va scoate la iveală începând din toamnă când se va difuza pe post competiția.