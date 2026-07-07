Gabi Torje, marcat de experiența Asia Express? Ce gest a făcut pentru concurenții unei emisiuni din Israel

Mulți se întreabă cum a fost Asia Express pentru Gabi Torje. Iată că într-o postare de pe rețelele de socializare a dat de înțeles că a rămas marcat de experiența de la Antena 1. A venit cu o dezvăluire uimitoare.
A fost plecat o perioadă destul de lungă din țară pentru o competiție dură care i-a lăsat semne. Asia Express și-a pus amprenta asupra lui Gabi Torje (36 ani), la întoarcere având parte de numeroase momente unice. În unul dintre acestea analistul sportiv s-a ”transformat” în Eminem și a impresionat-o pe frumoasa Raluca Hogyes.
De asemenea, altă dată a fost surprins într-o ipostază surprinzătoare. A luat atitudine în timp ce se deplasa cu mașina personală prin București. Într-o postare din online a dezvăluit gestul uimitor pe care l-a făcut pentru participanții unui reality show din Israel. Acesta este asemănător cu cel produs de Antena 1 unde a făcut echipă cu Alin Alexuc Ciurariu.
Având în vedere experiența prin care a trecut la începutul acestui an a decis să le întindă o mână de ajutor unor concurenți. Aceștia făceau autostopul, considerat cel mai greu pentru majoritatea celor care au mers în astfel de emisiuni TV. Prin urmare, fostul iubit al influenceriței Ioana Grama nu a stat deloc pe gânduri.
„Roata se întoarce! Zilele trecute plecam de la o filmare când, pe marginea drumului, am zărit o echipă de concurenți de la Amazing Race, varianta din Israel. Și ce să vezi? Erau la autostop! În secunda doi am tras pe dreapta și le-am spus să urce, că îi duc eu unde au nevoie.
Știu foarte bine ce înseamnă autostopul într-o astfel de competiție și o să vedeți și voi din toamnă, la Asia Express. Zis și făcut, oamenii și-au pus rucsacurile în mașină, doar că a apărut o mică problemă. «Are you Uber?», mă întreabă ei. «Nu…». «Nu avem voie să circulăm decât cu Uber sau taxi»”, a explicat Gabi Torje, pe contul de Instagram.
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„Nu i-am dus personal, le-am plătit doar mașina, dar vă spun sincer că, atunci când i-am văzut, am retrăit instant toate emoțiile din Asia. Se pare că spiritul competiției te urmărește oriunde ai merge. Asia Express continuă!”, a completat analistul sportiv.
În comentarii Gabi Torje a primit numai laude și aprecieri de la fani. „Cât de tare”, a exclamat prezentatoarea Simona Țăranu. De asemenea, fanii fostului internațional român au apreciat gestul pe care acesta l-a făcut în semn de solidaritate. „Ce frumos”, „Fain” sau „Haha ce tare”, au scris aceștia în mediul online.
Se pare că fotbalistul care nu a mai fost activ în sport de peste un an are o comunitate mare în social media. O persoană care îl urmărește a venit cu o informație prețioasă despre reality show-ul care se produce în Israel. Aceasta a transmis că cei doi concurenți au ajuns primii la finish. Punctul final a fost pus în Parcul Carol.
„Unii ar spune că sunt imigranți!”, i-a scris o altă persoană sportivului care a reacționat instant. „Așa ne vedeau și pe noi în Asia Express”, a răspuns Gabi Torje. Cu siguranță, legat de emisiunea de la Antena 1 are multe povești pe care le va scoate la iveală începând din toamnă când se va difuza pe post competiția.