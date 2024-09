Gabi Torje, povestea transferului la Dinamo: “Au venit 2000 de suporteri la stadion la 11 noaptea”

“Piticul”, așa cum i se spunea fostului jucător din Ștefan cel Mare, a venit la București pe o sumă uriașă de bani, deși fanii de la Poli Timișoara l-au rugat să nu plece. În cadrul unui podcast, transferului controversat de la Dinamo.

Gabi Torje, povestea transferului la Dinamo

Povestea adevărată a transferului la Dinamo a fost dezvăluită în detaliu de Gabi Torje. Fostul jucător de la Udinese sau Espanyol a dezvăluit faptul că 2000 de suporteri de la Poli Timișoara au fost la stadion înainte ca mutarea să aibă loc și i-au cerut acestuia să nu plece la București.

ADVERTISEMENT

Însă, după discuția avută cu Marian Iancu, Gabi Torje a plecat la Arad pentru a discuta cu Vasile Turcu și Cristi Borcea. La fața locului, “Piticul” a văzut că este vorba despre o sumă de transfer care depășea 2 milioane de dolari, iar condițiile oferite de campioana României de la acea vreme erau la superlativ.

La momentul semnării contractului, că lua în calcul și convocarea la echipa națională a României pentru Campionatul European din 2008, care a avut loc în Austria și Elveția.

ADVERTISEMENT

“A fost un transfer mare ca sumă de bani și ca imagine. Am plecat de la Timișoara la Dinamo și nu se aștepta nimeni. Atunci m-au numit toți pe mine trădător. Și au au mai fost zeci de jucători care au făcut asta de la Timișoara la Dinamo, de la Steaua la Dinamo și invers și tot așa. La mine a fost un caz mai special. Eram născut la Timișoara, probabil de aceea. A fost o presiune mare pe mine atunci la 18 ani.

Nu am avut nicio presiune să semnez. Eram în cantonament la Debrecen și a venit Dan Alexa la mine și mi-a zis ‘Piticule, vezi că o pleci la altă echipă’. Eu nu știam nimic, el era căpitan și de aceea știa. Am întrebat la ce echipă, dar nu a spus.

ADVERTISEMENT

“Au venit 2000 de suporteri la stadion la 11 noaptea”

Avem meci amical și înainte mi-au zis că nu o să joc și că o să plec la Timișoara, pentru că e o discuție să plec la o altă echipă și să nu mă accidentez. Am plecat în seara aceea la Timișoara. Cristi Borcea și Vasile Turcu erau la Arad.

Când am ajuns la Timișoara m-au sunat suporterii, m-am întâlnit cu ei la stadion. Voiau să vorbească cu mine, să știe despre ce este vorba. Erau vreo 2000 de suporteri la stadion, la 11 noaptea. Îmi spuneau să nu plec. Eu vorbeam cu portavoce. Eu le-am spus atunci că nu voiam să plec, dar dacă sunt nevoit să o fac, o voi face”, a povestit Gabi Torje la .

ADVERTISEMENT

“2 milioane de dolari era bugetul pentru o echipă de top pe un an de zile”

“Am vorbit cu domnul Iancu atunci. El mi-a fost de ajutor cu salariu pe care mi l-a dat și cu banii în general. M-a respectat foarte mult acolo cât am fost copil. Mi-a zis ‘Găbiță du-te și discută. Dacă nu îți convin condițiile, vii înapoi. Tu trebuie doar să porți o discuție și să înțelegi că pentru noi ca și club este foarte bine ceea ce primim. Acum tu trebuie să te înțelegi cu ei’.

După aceea m-am dus la Arad. În ziare se vehicula suma de 350.000 de dolari pentru transfer. Când am ajuns acolo și am văzut suma erau 2.000.000 de dolari pentru 50%, plus TVA, adică 2.360.000. Când am văzut, am înțeles de ce trebuie să plec. La momentul acela 2 milioane de dolari era bugetul pentru o echipă de top pe un an de zile.

“M-am gândit că prind EURO”

Am vorbit cu domnul Borcea, mi-a explicat una alta… Venea și EURO atunci. Și eu m-am gândit că mă duc la Dinamo, joc bine și prind EURO. Erau atunci Florentin Petre și Bănel Nicoliță și eu aveam încredere că pot să prind lotul. Dar nu am jucat așa bine și nu m-am mai dus.

Contractul cu Dinamo l-am semnat la 6 de dimineață. Mi-au zis să mă gândesc, să aștept, că ei se bat la campionat și că ar fi bine pentru mine. Am stat și m-am sfătuit cu ai mei, mai mult cu mama mea. Știa că îmi va fi greu, dar mi-a zis că o să vină unul dintre ei cu mine la București. Mi-a zis că e o șansă mare să joc la Dinamo care era campioana României, 2007-2008. Mi-au zis ai mei că o să îmi fie greu că plec de acasă, dar mai târziu o să îmi fie bine. Am semnat și am plecat de dimineață cu charter-ul la București”, a mai spus Torje.