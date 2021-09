Gabi Torje, scos din sărite de un adversar în Dinamo – FC Botoşani 1-2: “Să se gândească înainte să zică aşa ceva”

Dinamo a ajuns la a şasea înfrângere consecutivă în Liga 1, după , însă “câinii” au reuşit să marcheze în sfârşit după o perioadă lungă de secetă. Gabi Torje a înscris de la 11 metri, iar la finalul meciului a oferit o reacţie tăioasă la declaraţia unui adversar.

Gabi Torje, scos din sărite de un adversar în Dinamo – FC Botoşani 1-2. Ce l-a deranjat

Înaintea meciului Dinamo – FC Botoşani, Braun, fundaşul moldovenilor, a declarat că ar fi ruşinos ca echipa lui să piardă în faţa formaţiei din Şoseaua Ştefan cel Mare. La finalul partidei din “Groapă”, Gabriel Torje i-a oferit replica.

“Am auzit ce a spus fundaşul dreapta căruia nu îi ştiu numele. Nu e ok ce a zis, să nu uite că Botoşani nu are niciun un titlu înscris în istoria sa. Ar trebui să se gândească înainte să zică aşa ceva.

Dinamo are sportivi cu titluri, are istorie şi tradiţie. Vorbesc de tot clubul. Dinamo este o emblemă în România, să nu uite jucătorul de la ei, fundaşul”, a spus Gabi Torje.

“Am ţinut în şah echipa Botoşianului, care se luptă la titlu”

La finalul meciului cu FC Botoşani, Gabi Torje a analizat jocului lui şi al colegilor. Fotbalistul de 31 de ani a susţinut că, de această dată, Dinamo a evoluat mai bine decât în derby-ul cu FCSB.

“Meciul destul de bun pentru noi. O echipă bună azi. Am ţinut în şah echipa Botoşianului, care se luptă la titlu. O echipă foarte valoroasă. Ei au fructificat şansele, dar şi noi am avut multe. Am adus mingea în careu.

Din punctul meu de vedere am făcut un meci bun, echipa s-a dăruit din primul în ultimul minut. Cei care sunt în momentul de faţă în studio cred că îşi vor da seama că noi am arătat mai bine ca în meciul cu FCSB, din orice punct de vedere. Suntem o echipă în creştere. Dinamo nu va fi niciodată o echipă care să se zbată la retrogradare.

“Nimeni în fotbal nu rămâne bătut în cuie”

Bonetti este plecat, îi doresc însănotişire. Aşa este cu orice antrenor sau jucător. Chiar şi Messi a plecat de la Barcelona. Nimeni în fotbal nu rămâne bătut în cuie. Şi înainte să se stingă nocturna am avut ocazii. Nu s-a întâmplat nimic acolo.

Noi aveam ocazii şi înainte de faza asta. Toată lumea se aştepta ca după 2-0 să mai luăm multe goluri, dar noi am arătat personalitate. Nimeni nu va avea jocuri uşoare cu Botoşani”, a mai precizat Gabi Torje.

, după ce instalaţia de nocturnă a stadionului s-a stins spre finalul primei reprize. Dacă problema ar fi reapărut până la finalul partidei, “câinii” riscau să piardă meciul cu 0-3, la masa verde.