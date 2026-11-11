Sport

Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026! Câți bani iau cei doi

Ciprian Păvăleanu
12.11.2026 | 01:07
Gabi Torje si Alin Alexuc au castigat Asia Express 2026 Cati bani iau cei doi
breaking news
Gabriel Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai Asia Express 2026. Foto: Instagram - @alinalexuc
Gabi Torje și Alin Alexuc au terminat cu succes marea provocare de pe Drumul Mătăsii! Foștii sportivi sunt marii câștigători ai emisiunii Asia Express
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Gabriel Torje, fost fotbalist, și Alin Alexuc, fost luptător, sunt marii câștigători ai emisiunii Asia Express! Cei doi au învins în marea finală după ce au concurat cu echipele Valerie Lungu – Alex Gîlcă și Mirela Vaida – Oana Tomoiagă.

Gabriel Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express 2026! Câți bani câștigă cei doi

La finalul unor săptămâni grele, după ce au acceptat provocarea Drumului Mătăsii, toate eforturile lui Gabriel Torje și Alin Alexuc-Ciurariu au meritat! Fostul fotbalist și fostul luptător au câștigat marele premiu de la Asia Express 2026, după ce au învins în marea finală perechile Valerie Lungu – Alex Gîlcă și Mirela Vaida – Oana Tomoiagă.

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Pe lângă titlul de câștigători, cei doi vor fi recompensați și cu un premiu în bani, care constă în suma de 30.000 de euro, adică 15.000 de euro pentru fiecare membru al echipei. Pentru Gabi Torje această sumă de bani reprezintă două salarii pe care le încasa la Dinamo în 2008 sau salariul pe o săptămână pe care-l câștiga în ligi precum Rusia sau Turcia. „Pentru mine a fost cea mai tare experiență pe care am trăit-o vreodată. Trebuie să trăiești ca să înțelegi cu adevărat ce am simțit noi în Asia Express”, a recunoscut Alin Alexuc la Antena 1. „Am învățat să-mi las orgoliul la o parte și să cer ajutorul pentru mâncare, cazare sau transport”, a spus și Gabi Torje.

Sportivii au succes la Asia Express! Gabi Tamaș și Dan Alexa au fost câștigătorii din sezonul trecut

Cu siguranță, Asia Express nu este o competiție ce se bazează doar pe calități fizice, însă atât acestea, cât și disciplina dobândită de foștii sportivi pot fi factori decisivi în acest reality-show care pare simplu din fața televizoarelor, însă se transformă într-o misiune imposibilă pentru concurenți. După ce sezonul din 2025 a fost câștigat de o pereche formată din doi foști fotbaliști, Gabriel Tamaș și Dan Alexa, de această dată titlul de câștigători ai Asia Express 2026 a mers la Gabriel Torje și Alin Alexuc-Ciurariu, un fost fotbalist și un fost luptător.

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Cine sunt Alin Alexuc-Ciurariu și Gabriel Torje. Ambii au fost mari sportivi

Alin Alexuc este unul dintre cei mai importanți luptători români din ultimii ani și a participat la patru ediții ale Jocurilor Olimpice, cel mai bun rezultat fiind un loc 5 în 2016, la Rio. El este campion european în 2020, la Roma, la categoria 130 de kilograme, iar în 2022 a obținut bronzul la Campionatele Mondiale de la Belgrad. El este retras din activitate din 2024, iar în prezent este antrenor de lupte greco-romane pentru CS Dinamo și lotul naționalei U23.

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De partea cealaltă, Gabriel Torje este mult mai cunoscut de publicul larg, întrucât a practicat un sport mult mai popular. Fostul fotbalist al lui Dinamo a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști români ai ultimilor 20 de ani, însă chiar și el a recunoscut că nu și-a atins potențialul maxim. Torje are nu mai puțin de 108 meciuri pentru „câinii roșii” și de-a lungul carierei a marcat goluri în campionate precum Serie A, la Udinese, și La Liga, la Granada. De asemenea, el a bifat 57 de selecții la echipa națională a României, pentru care a înscris de 12 ori.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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