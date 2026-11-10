Gabi Torje și Alin Alexuc, momente de groază la Asia Express: „Luăm foc!”

ADVERTISEMENT

Gabriel Torje (36 de ani) și Alin Alexuc (36 de ani) nu vor uita prea curând aventura de la Asia Express – Drumul Mătăsii. Fostul internațional român și multiplul medaliat european la lupte greco-romane au trecut prin momente tensionate în ediția de luni, 9 noiembrie, a emisiunii.

Gabi Torje și Alin Alexuc, sperietură teribilă la Asia Express

și încercau să ajungă cât mai repede la următoarea destinație. După ce au găsit o șoferiță dispusă să îi transporte, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

ADVERTISEMENT

Inițial, călătoria a început într-o atmosferă relaxată. Tânara de la volan a fost încântată să îi cunoască și le-a cerut informații despre carierele lor sportive. Torje și Alexuc i-au inclusiv fotografii de la competițiile la care au participat.

Chiar dacă a greșit de câteva ori drumul, adevărata problemă a apărut în momentul în care prin sistemul de ventilație al mașinii a început să iasă fum. Mirosul de ars i-a făcut pe Torje și Alexuc să se teamă de izbucnirea unui incendiu. „Luăm foc în mașină. A făcut un scurt 100% ceva! Ardea ceva în bord, asta e sigur!”, a reacționat Gabi Torje.

ADVERTISEMENT

Reacția celor doi sportivi: „Oprește aici că ardem ca șobolanii!”

Situația a devenit tragicomică. Alin Alexuc a povestit că, în timp ce fumul ieșea din zona volanului, șoferița încerca să remedieze problema suflând spre locul din care acesta provenea. În plus, femeia a încercat să găsească un service auto în apropiere și le-a sugerat celor doi sportivi români că ar putea continua deplasarea dacă ar circula cu viteză redusă.

ADVERTISEMENT

Propunerea nu a fost însă primită bine de Torje și de Alexuc, care s-au temut că situația s-ar putea agrava oricând. „Oprește aici că ardem ca șobolanii. Trage pe dreapta!”, a venit reacția categorică a concurenților. În cele din urmă, sportivii au renunțat la călătoria cu acel vehicul și au fost nevoiți să caute o altă variantă pentru a ajunge la destinație.

ADVERTISEMENT

Torje și Alexuc, surpriză uriașă după incidentul de la Asia Express

După clipele de panică . Ei au fost luați la ocazie de un tânăr care avea o mașină dotată cu tehnologie de conducere autonomă. „Nu ne-am urcat într-o mașină, ne-am urcat într-un avion!”, au spus Torje și Alexuc.