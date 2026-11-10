Sport

Gabi Torje și Alin Alexuc, momente de groază la Asia Express: „Luăm foc!”

Cristian Măciucă
10.11.2026 | 16:01
Gabi Torje si Alin Alexuc momente de groaza la Asia Express Luam foc
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Gabi Torje și Alin Alexuc, momente de groază la Asia Express! Mașina în care se aflau a început să scoată fum: „Luăm foc!”. FOTO: Fanatik
Clipe de groază pentru Gabi Torje și Alin Alexuc în semifinala Asia Express. Cei doi au fost nevoiți să întrerupă călătoria după ce din mașina lor a început să iasă fum
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Gabriel Torje (36 de ani) și Alin Alexuc (36 de ani) nu vor uita prea curând aventura de la Asia Express – Drumul Mătăsii. Fostul internațional român și multiplul medaliat european la lupte greco-romane au trecut prin momente tensionate în ediția de luni, 9 noiembrie, a emisiunii.

Gabi Torje și Alin Alexuc, sperietură teribilă la Asia Express

Torje și Alexuc se aflau în semifinala Asia Express 2026 și încercau să ajungă cât mai repede la următoarea destinație. După ce au găsit o șoferiță dispusă să îi transporte, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

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Inițial, călătoria a început într-o atmosferă relaxată. Tânara de la volan a fost încântată să îi cunoască și le-a cerut informații despre carierele lor sportive. Torje și Alexuc i-au inclusiv fotografii de la competițiile la care au participat.

Chiar dacă a greșit de câteva ori drumul, adevărata problemă a apărut în momentul în care prin sistemul de ventilație al mașinii a început să iasă fum. Mirosul de ars i-a făcut pe Torje și Alexuc să se teamă de izbucnirea unui incendiu. „Luăm foc în mașină. A făcut un scurt 100% ceva! Ardea ceva în bord, asta e sigur!”, a reacționat Gabi Torje.

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Reacția celor doi sportivi: „Oprește aici că ardem ca șobolanii!”

Situația a devenit tragicomică. Alin Alexuc a povestit că, în timp ce fumul ieșea din zona volanului, șoferița încerca să remedieze problema suflând spre locul din care acesta provenea. În plus, femeia a încercat să găsească un service auto în apropiere și le-a sugerat celor doi sportivi români că ar putea continua deplasarea dacă ar circula cu viteză redusă.

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Propunerea nu a fost însă primită bine de Torje și de Alexuc, care s-au temut că situația s-ar putea agrava oricând. „Oprește aici că ardem ca șobolanii. Trage pe dreapta!”, a venit reacția categorică a concurenților. În cele din urmă, sportivii au renunțat la călătoria cu acel vehicul și au fost nevoiți să caute o altă variantă pentru a ajunge la destinație.

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Torje și Alexuc, surpriză uriașă după incidentul de la Asia Express

După clipele de panică, Gabi Torje și Alin Alexuc au avut parte de o experiență complet diferită. Ei au fost luați la ocazie de un tânăr care avea o mașină dotată cu tehnologie de conducere autonomă. „Nu ne-am urcat într-o mașină, ne-am urcat într-un avion!”, au spus Torje și Alexuc.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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