Gabi Torje și Alin Alexuc, prima reacție după ce au câștigat Asia Express: ”Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși”

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După ce sezonul precedent de la Asia Express a fost câștigat de Gabi Tamaș și Dan Alexa, iată că și în 2026 victoria a revenit unui cuplu de foști sportivi. Fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc-Ciurariu, ambii în vârstă de 36 de ani, au dat marea lovitură după mai bine de 10.000 de kilometri parcurși de la începutul aventurii și până la final.

Cum au reacționat Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express

După două luni chinuitoare, Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu . La aflarea clasamentului final, fostului luptător nu i-a venit să creadă, în timp ce Torje i-a spus: ”Hai, mă, că n-am alergat degeaba!”.

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La finalul unei curse epuizante, cei doi câștigători nu și-au cenzurat bucuria și au povestit pe scurt ce au trăit în Asia Express. ”Experiența Asia Express a fost una senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși.

Am făcut tot ceea ce mă nu mă gândeam că o să fac. Să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte. De multe ori nu suntem recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Torje, la .

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La rândul său, Alin Alexuc-Ciurariu, participant la patru ediții ale Jocurilor Olimpice, a mărturisit că e greu de explicat în cuvinte ce a simțit în Asia Express. ”Pentru mine a fost cea mai mare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu de explicat oamenilor, trebuie să trăiești ca să înțelegi cu adevărat ce am trăit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express”, a spus luptătorul după cursa fantastică din finala desfășurată prin Shanghai.

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Câți bani au câștigat Torje și Alexuc

Încă o dată s-a dovedit că disciplina sportivă este extrem de importantă într-o cursă atât de solicitantă cum este Asia Express. în aventura de două luni, Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu au reușit în cele din urmă să câștige concursul.

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Cei doi foști sportivi au învins în marea finală perechile Valerie Lungu – Alex Gîlcă și Mirela Vaida – Oana Tomoiagă. Pentru succesul din ediția cu numărul 9 a Asia Express – Drumul Mătăsii, Torje și Alexuc au fost recompensați cu un premiu în valoare de 30.000 de euro.