Sport

Gabi Torje și Alin Alexuc, prima reacție după ce au câștigat Asia Express: ”Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși”

Traian Terzian
12.11.2026 | 00:38
Gabi Torje si Alin Alexuc prima reactie dupa ce au castigat Asia Express Miam descoperit limite pe care le pot depasi
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Cum au reacționat Gabi Torje și Alin Alexuc după ce au câștigat Asia Express. Sursă foto: a1.ro
Gabi Torje și Alin Alexuc sunt marii câștigători ai ediției cu numărul 9 a emisiunii Asia Express. Cum au reacționat cei doi când au aflat că au pus mâna pe marele premiu.
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După ce sezonul precedent de la Asia Express a fost câștigat de Gabi Tamaș și Dan Alexa, iată că și în 2026 victoria a revenit unui cuplu de foști sportivi. Fotbalistul Gabi Torje și luptătorul Alin Alexuc-Ciurariu, ambii în vârstă de 36 de ani, au dat marea lovitură după mai bine de 10.000 de kilometri parcurși de la începutul aventurii și până la final.

Cum au reacționat Gabi Torje și Alin Alexuc au câștigat Asia Express

După două luni chinuitoare, Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu au terminat primii Drumul Mătăsii. La aflarea clasamentului final, fostului luptător nu i-a venit să creadă, în timp ce Torje i-a spus: ”Hai, mă, că n-am alergat degeaba!”.

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La finalul unei curse epuizante, cei doi câștigători nu și-au cenzurat bucuria și au povestit pe scurt ce au trăit în Asia Express. ”Experiența Asia Express a fost una senzațională. Mi-am descoperit limite pe care le pot depăși.

Am făcut tot ceea ce mă nu mă gândeam că o să fac. Să mă rog de oameni să-mi dea de mâncare, să mă cazeze, să-mi las orgoliul deoparte și să merg înainte. De multe ori nu suntem recunoscători pentru ceea ce avem”, a declarat Torje, la Antena 1.

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La rândul său, Alin Alexuc-Ciurariu, participant la patru ediții ale Jocurilor Olimpice, a mărturisit că e greu de explicat în cuvinte ce a simțit în Asia Express. ”Pentru mine a fost cea mai mare experiență pe care am trăit-o vreodată. E greu de explicat oamenilor, trebuie să trăiești ca să înțelegi cu adevărat ce am trăit noi și ce trăiri am avut noi în Asia Express”, a spus luptătorul după cursa fantastică din finala desfășurată prin Shanghai.

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Câți bani au câștigat Torje și Alexuc

Încă o dată s-a dovedit că disciplina sportivă este extrem de importantă într-o cursă atât de solicitantă cum este Asia Express. În ciuda tuturor problemelor întâmpinate în aventura de două luni, Gabi Torje și Alin Alexuc-Ciurariu au reușit în cele din urmă să câștige concursul.

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Cei doi foști sportivi au învins în marea finală perechile Valerie Lungu – Alex Gîlcă și Mirela Vaida – Oana Tomoiagă. Pentru succesul din ediția cu numărul 9 a Asia Express – Drumul Mătăsii, Torje și Alexuc au fost recompensați cu un premiu în valoare de 30.000 de euro.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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