Gabi Torje și Alin Alexuc, remarcați de localnicii chinezi la Asia Express. Cum au fost caracterizați cei doi

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Gabi Torje și Alin Alexuc de la Asia Express au fost remarcați pe Drumul Mătăsii. O localnică chineză i-a caracterizat în cei mai frumoși termeni pe cei doi concurenți, însă unul dintre ei a primit și o „bilă” neagră.

Gabi Torje și Alin Alexuc, în centrul atenției la Asia Express

Sunt concurenți la Asia Express și dau totul pentru a pune mâna pe marele premiu. După ce a dezvăluit , Gabi Torje a ajuns în lumina reflectoarelor alături de colegul său de la Antena 1, Alin Alexuc. Cei doi sportivi români au făcut senzație în competiția care este moderată de frumoasa Irina Fodor.

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Fostul fotbalist de la Dinamo, care a fost , a avut parte de o mare recunoaștere. O localnică din China l-a observat în timpul unei probe și l-a lăudat. Femeia care a fost de acord să-i transporte cu mașina până la următoarea destinație i-a văzut atunci când culegeau frunze de ceai.

Aceasta a decis să le împărtășească ce a remarcat, fostul jucător fiind descris drept o persoană foarte atentă. În schimb, despre luptătorul specializat în lupte greco-romane a spus că a tras de timp. Mai mult decât atât, l-a numit leneș. „V-am văzut când culegeați ceaiul. Tu ai cules repede, iar el e leneș”, i-a spus localnica lui Gabi Torje, conform .

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„El folosea o mână ca să adune frunzele și se delecta… iar tu erai foarte ocupat!”, a completat femeia. La auzul acestor vorbe fostul fotbalist a decis să lanseze un mic atac la adresa coechipierului său. „D-aia am stat 25 de minute acolo”, a fost reproșul pe care mijocașul lateral i l-a făcut lui Alin Alexuc. Acesta din urmă a ripostat, venind cu o replică în apărarea sa. „Tu erai mai mic. Eu fiind mai înalt…”, a spus luptătorul. „Într-o echipă, trebuie să fie unul mai puternic, forța”, a mai punctat localnica care i-a luat la autostop pe concurenții de la Asia Express. „Da, dar amândoi aveți un avantaj”, a încheiat femeia.

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Gabi Torje și Alin Alexuc, în semifinala de la Asia Express

Întâlnirea cu localnica din China a fost de bun augur pentru Gabi Torje și Alin Alexuc. Cei doi participanți au luptat din greu în cursa pentru ultima șansă și au fost răsplătiți din plin. Au trecut prin multe etape, de la parc de distracții, la cultivat ceai și până la studiourile de filmare ale vânzătorilor online. A fost o zi grea, care le-a pus probleme tuturor, însă echipa formată dintre cei doi sportivi a reușit să se impună. Prima echipă de la Asia Express care a ajuns la gazda reality show-ului au fost chiar a lor. Astfel, au ajuns în semifinala emisiunii. Acest lucru arată că s-au calificat la jocul de amuletă și beneficiază de cazare asigurată.

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„Ne doream de dimineață să fim acolo. Am ajuns în seara asta. Lasă că e bine. M-am bucurat că am avut parte de cursa asta, ca un antrenament înainte de finală!”, a declarat fostul dinamovist.