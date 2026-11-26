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Cei doi au intrat inițial într-o polemică pe tema comportamentului lui Gigi Becali față de jurnaliști, dar și a contribuției patonului FCSB în fotbalul românesc. În discuție au fost aduse metodele în care omul de afaceri și-a construit averea, iar Gabi Torje a susținut că acesta poate fi un exemplu de bussines.

Gabi Torje s-a enervat în direct la TV după o glumă a lui Mihai Găinușă

, moment în care Mihai Găinușă a reacționat ironic și s-a arătat surprins de afirmațiile colegului său platou.

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Discuția dintre cei doi a continuat după prezentarea imaginilor cu jucătorii lui AS Roma, care au apărut îmbrăcați la costum înaintea partidei cu PSG, scor 2-2, din Liga Campionilor. Mihai Găinușă a făcut o glumă despre ținuta lui Gabi Torje, iar dinamovistul „a luat foc”.

„Ai putea să te îmbraci, să-ți pui o cruce roșie pe tine. Ar fi un model foarte mișto”, i-a sugerat Mihai Găinușă lui Gabi Torje.

Fostul fotbalist nu a gustat ironia și a replicat rapid: „Poți să ții tu crucea, dacă vrei s-o duci mai departe. Eu înțeleg glumele, dar până la un moment dat, Mihai, că treci într-o extremă care nu are nicio legătură. Eu am înțeles că ai tu boală pe FCSB, pe Dinamo, că ții tu cu CSA Steaua”, a spus Torje vizibil deranjat.

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Gabi Torje, un car de nervi: „Lasă, Dane!”

, Mihai Găinușă a făcut un pas în spate spunând că nu va mai face glume în continuare. Fostul internațional și-a continuat tirada: „Dar astea nu sunt glume, sunt răutăcisme, pe care le-ai zis tu. Vii tu «să-și pună o cruce pe piept»… Să-ți pui tu crucea pe piept! Roșie. S-o duci”.

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Moderatorul emisiunii, Dan Filoti, a încercat să aplaneze conflictul, dar schimbul de replici a mai continuat câteva momente. Mihai Găinușă a afirmat că discuția se referea doar la obiectele vestimentare cu cruce, în stilul lui Gigi Becali, dar Gabi Torje nu a vrut să dea înapoi. „Lasă, Dane, că nu sunt venit cu pluta la București. Vrăjeală. Știu, îmbracă-le tu și ține-le”, a conchis Torje.